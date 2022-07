Con questo caldo che sfianca una delle soluzioni per far respirare i piedi è quella di usare i sandali. Se stiamo in casa, invece, possiamo optare per delle ciabatte, ma sono sconsigliate per uscire perché non hanno una suola abbastanza alta.

In casa possiamo girare anche scalzi, l’importante è che nessuno giri per l’appartamento con le scarpe, sennò tutta la sporcizia che c’è fuori la portiamo dentro. Inoltre prima di andare a dormire ricordiamoci di fare una bella doccia e lavare accuratamente i piedi.

Fuori casa, dunque, la soluzione sono i sandali aperti che mostrano i piedi. Non tutti, però, amano mostrare i proprio piedi o le loro dita e quindi usano le scarpe chiuse. Se non amiamo i nostri piedi non significa che però devono soffrire chiusi dentro delle scarpe da ginnastica.

Optiamo invece per un’altra soluzione, ovvero dobbiamo trovare delle scarpe che siano chiuse sulla punta, quindi davanti, ma che poi siano aperte dietro o ai lati. Ovviamente delle scarpe belle ed eleganti.

Avevamo già visto dei comodissimi sandali della nonna che sono tornati in chiave moderna e contemporanea. Ma ce ne sono molti altri.

Scarpe da donna estive eleganti e chiuse davanti per chi non ama i sandali

I modelli che possiamo trovare ovviamente sono vari: con tacco alto, senza tacco, con tacco basso, con gioielli preziosi, in pelle o in tessuto. Di base, comunque, la struttura della scarpa sarà simile. Tutte sono chiuse davanti, partiamo da ciò.

Le prime che citeremo sono sicuramente le zeppe in juta e canvas. Ci sono in diversi colori, dal nero al bianco, e alcune presentano anche dei nastri che si possono legare alla caviglia. Da Castañer possiamo trovarle semplici, ma anche con motivi laser cut.

Da Valentino alziamo invece l’asticella del tacco e anche del prezzo. Il brand italiano, infatti, propone delle pumps altissime (155 mm) con platform in colore fucsia, baby pink e nero. Tutte realizzate in pelle verniciata.

Se, invece, abbiamo un evento ancora più elegante che richiede delle scarpe preziose, allora non ci resta che scegliere quelle di Mach & Mach. Avremo dei veri e propri gioielli al piede.

Ed ecco le scarpe da donna estive eleganti e chiuse davanti per ogni tipo di occasione, dal mare all’ufficio, passando per le serate in e quelle più glam.

