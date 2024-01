Come vengono giudicate dagli analisti le migliori azioni di Wall Street del 2023-Foto da pixabay.com

Pochi addetti ai lavori e anche investitori avrebbero scommesso su un rendimento di oltre il 20% dei mercati americani. Eppure le serie storiche, anche stavolta non hanno sbagliato. Il terzo anno del ciclo presidenziale abbinato al terzo anno del decennio indicavano che l’anno sarebbe stato davvero straordinario. Curva dei rendimenti inclinata negativamente, ipotetica recessione, guerre in varie parti del Mondo, proccupazioni dall’Ucraina e poi da Israele. Eppure nonsoatnte tutto questo i mercati internazionali trainati dai listini americani hanno realizzato una performance straordinaria. Ora andremo a leggere sul sito Marketscreen come vengono giudicate dagli analisti le migliori azioni di Wall Street del 2023.

Diversi segnali premonitori

Dopo il forte ribasso dell’anno 2022 per le preoccupazioni della crescente inflazione che era arrivata a picchi che non si vedevano forse da oltre un decennio, i previsti conseguenti rialzi dei tassi di interesse e le conseguenze di questi sul ciclo economico, tutto sembrava congiurare contro una repentina ripresa dei corsi azionari.

C’erano stati comunque molti segnali distensivi a partire già da ottobre dell’anno e fra questi la ripresa del 17 di quel mese. Poi le serie storiche e le probabilità favore, quindi la conferma del barometro di gennaio del 2023, e poi infine la costruzione di massimi e minimi crescenti come da analisi tecnica.

Come vengono giudicate dagli analisti le migliori azioni di Wall Street del 2023? Ecco le raccomandazioni

Fra le azioni a maggiore capitalizzazione le 5 che hanno segnato una performance più elevata segnaliamo

Nvidia +229%

Meta +152%

Tesla +151%

Carnival +127%

Advanced Micro Devices (AMD) +81%.

Ora andiamo a riportare i giudizi su Advanced Micro Devices (AMD), Carnival e Tesla.

AMD, prezzo medio dell’ultimo periodo a 140. Il consenso medio degli analisti (48 giudizi) è Buy con obiettivo a 136,37 dollari.

Carnival, prezzo medio dell’ultimo periodo a 18,83. Il consenso medio degli analisti (25 giudizi) è Accumulate con obiettivo a 20,36 dollari.

Tesla, prezzo medio dell’ultimo periodo a 252,54 Il consenso medio degli analisti (42 giudizi) è Accumulate con obiettivo a 237 dollari.

Lettura consigliata

3 regole d’oro di Warren Buffett per gestire il denaro quando si investe