Al termine della seconda seduta di Borsa aperta del 2024, le azioni STMicroelectronics sono crollate con volumi in forte aumento. Le quotazioni, infatti, sono scese del 3,5% con un rialzo dei volumi superiore del 150% rispetto alle tre sedute precedenti. Sicuramente non un buon segnale, restano da capire quali potrebbero essere le conseguenze.

Le raccomandazioni degli analisti

Il quadro che viene fuori dall’analisi delle raccomandazioni degli analisti sul titolo STMicroelectronics è molto variegato. Ad esempio, il rating degli analisti è tale che su 27 disponibili, ben 19 sono Compra o Compra Adesso, 7 Mantieni e 1 Vendi Adesso. Non sorprende, quindi, che il prezzo obiettivo medio a un anno possa variare su un range molto elevato. Se da un lato il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 20% circa, nel caso più ottimista diventa di circa l’85%, mentre nel caso più pessimista le azioni risultano essere sopravvalutate di oltre il 26%.

Le azioni STMicroelectronics sono crollate con volumi in forte aumento, cosa fare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 3 gennaio a quota 43,01 €, in ribasso del 3,50% rispetto alla seduta precedente.

Sono ben cinque le sedute consecutive che vedono la chiusura inferiore all’apertura. Un pattern del genere non si vedeva da fine ottobre. Anche gli indicatori sono tutti impostati al ribasso. Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per una continuazione del ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

Tuttavia, va notato una cosa molto importante. Le quotazioni si sono fermate proprio su un supporto chiave localizzato in area 42,77 €. La tenuta di questo supporto potrebbe favorire una ripartenza del rialzo. In caso contrario, invece, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

