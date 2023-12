3 regole d’oro di Warren Buffett per gestire il denaro quando si investe

Guadagnare una somma di denaro abbastanza consistente da permetterci di soddisfare i nostri bisogni è molto importante. Tuttavia, altrettanta importanza riveste il modo in cui scegliamo di gestire la nostra piccola fortuna. Ecco alcuni consigli del magnate Warren Buffett.

Chi sa gestire la propria fortuna è una persona che, probabilmente, è destinata a raddoppiarla. Un’oculata amministrazione dei soldi, infatti, permette di condurre una vita non solo pià tranquilla ma anche notevolmente agiata.

Se si ha accesso, per un motivo o per un altro, ad una cifra molto alta ma non si sa come gestirla si rischia infatti di perderla o di disperderla in investimenti futili, che non danno alcun guadagno. Ecco perché è molto importante scegliere saggiamente che cosa fare per, se non moltiplicarla, almeno conservarla. Proviamo a vedere che cosa dice un grande magnate della finanza, cioè Warren Buffett, in proposito.

3 regole d’oro di Warren Buffett: quando si investe va bene anche non fare nulla

Secondo Buffett, quando si investe va bene anche aspettare il momento propizio. Anzi, è di vitale importanza. Lasciare che la liquidità si accumuli, in attesa di una correzione dei mercati, non è un problema, siccome la pazienza può portare, a lungo andare, risultati migliori rispetto ad investimenti fatti in modo avventato, per il gusto di farli.

Puntare sui fondi indicizzati

Warren Buffett ha sempre elogiato i fondi indicizzati, che ritiene il modo migliore per gran parte degli investitori di prendere parte al mercato azionario.

Essere sempre pronti ad imparare

L’umiltà è molto importante per chi vuole investire sui mercati finanziari, così come un accurato studio delle operazioni che si vanno a compiere. Ecco, quindi, quale è l’ultima delle 3 regole d’oro di Warren Buffett, frutto di una mentalità che gli ha permesso di diventare un uomo ricco e potente.

Lettura consigliata

Cosa aspettarci per i mercati finanziari nel 2024 secondo UBS Am