Le nostre vacanze estive sono appena terminate ma abbiamo ancora tempo e risparmi per un week-end fuori porta a settembre? Cerchiamo un luogo tranquillo ma ricco di bellezze storiche e naturali? Siamo arrivati nel posto giusto. Oggi noi di Proiezionidiborsa parleremo di un piccolo paesino abruzzese tutto da scoprire: Casoli, in provincia di Chieti. E questo borgo italiano appena premiato è la meta perfetta da vedere a settembre. Andiamo a scoprire il perché, le particolarità del borgo e come arrivare.

Casoli è entrato ufficialmente il 18 agosto 2021 nel gruppo dei “Borghi più belli d’Italia”. E ne ha pieno diritto. Questo piccolo paesino abruzzese in provincia di Chieti è infatti un mix unico tra storia e bellezze naturali.

Casoli sorge sulla vetta di un colle vicinissimo al fiume Aventino ed è un borgo nato nel Medioevo. In quell’epoca lontana il paesino comprendeva soltanto una chiesa e il meraviglioso Castello Ducale. Da quelle due costruzioni storiche, ancora oggi in ottimo stato, si è sviluppato fino ad arrivare alle dimensioni attuali.

Ma oltre a offrire edifici di notevole interesse storico, Casoli ha anche un’altra particolarità. È incastonato in un paesaggio davvero magico. Ai suoi piedi possiamo trovare due laghi. Il Lago di Serranella e il Lago Sant’Angelo. Il primo è di origine naturale e possiamo visitarlo risalendo il torrente Gogna. Il secondo è artificiale ed è nato dopo lo sbarramento dell’Aventino.

Due luoghi incredibili immersi nelle meravigliose colline abruzzesi che ci regaleranno pace e tranquillità prima dell’inizio della faticosa stagione invernale.

E se siamo appassionati di olio e prodotti bio, Casoli è il posto che fa per noi. Qui si produce l’Oliva Intosso, una delle varietà più conosciute e apprezzate in tutta Italia.

Casoli a dicembre si è trasformata anche in un set cinematografico a cielo aperto. Proprio qui il regista Walter Nanni ha deciso di girare molte scene del suo cortometraggio “Reborn”.

Come arrivare a Casoli

Arrivare a Casoli è facilissimo. Se ci muoviamo in macchina, sia da nord che da sud, dobbiamo imboccare l’Autostrada A14 e uscire a Val Di Sangro. Da qui dovremo prendere la direzione Villa Santa Maria e la SS 652 che porta dritta a Casoli.

Se preferiamo il treno dovremo recarci alla stazione di Chieti. Da qui potremo trovare facilmente un bus che dopo un’ora e venti di viaggio ci lascerà alle porte del centro storico.

