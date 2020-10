Come vedere chi ha letto un messaggio in un gruppo Whatsapp, nel quale non compaiono le fatidiche spunte blu fin quando non è stato visualizzato da tutti quanti i membri? Farlo, chiaramente, è possibile e richiede un breve procedimento che vi esplicheremo. In pochi passi, sarete in grado di vedere chi ha letto un messaggio in un gruppo Whatsapp.

Come vedere chi ha letto un messaggio in un gruppo Whatsapp

Prima di tutto, bisogna sapere che il messaggio può essere solamente vostro. Non potrete sapere chi ha letto il messaggio di un altro contatto e non c’è alcun modo di farlo. Chiarito quest’aspetto, procediamo con la guida vera e propria.

Individuare il messaggio di cui si vuole sapere chi lo abbia visualizzato. Tenervi premuto sopra il dito per qualche istante, fin quando non si aprirà un menù a tendina. In caso il cellulare abbia Android come sistema operativo, cliccare sui tre puntini che appariranno in alto a destra. Accedere alla voce ”Info”. A questo punto, sullo schermo potrete visualizzare i nomi o i numeri delle persone che hanno visualizzato il messaggio in questione, nonché l’ora in cui lo hanno fatto. O anche le persone cui è stato consegnato il messaggio ma che non lo hanno ancora visualizzato.

Se una persona ha il cellulare spento o non connesso a WI-FI e 3G, il suo nome non sarà visualizzato né tra i contatti cui il messaggio è stato consegnato, né tra quelli che lo hanno visualizzato, come è ovvio che sia. In questo caso, il procedimento è simile sia per i dispositivi Android che per quelli iOS e pertanto può essere seguito in ambedue i casi tenendo conto della piccola variazione indicata. Per approfondire, consulta ”Come fare in modo che gli altri non sappiano che ho letto i loro messaggi su Whatsapp”.