Sembra strano usare una spazzola per il corpo e invece è un ottimo metodo per curare la pelle. Questo trattamento che stimola la circolazione aiuta il rinnovamento cellulare che ci donerà una pelle bella e morbida. Andiamo a vedere come usare questo oggetto quotidianamente per avere una pelle bellissima.

Benefici

Con questo metodo si avrà un miglioramento del sistema linfatico che svolge un’importante ruolo nella risposta immunitaria. Tale sistema fatto di organi, linfonodi, vasi linfatici che trasportano la linfa in tutto il corpo.

Molti vasi linfatici si trovano proprio sotto la pelle assieme a quelli sanguigni. Quindi spazzolare stimola la circolazione aiutando a liberarsi delle tossine e favorendo un rinnovamento cellulare. La pelle apparirà più morbida e levigata.

Le spazzole da usare sono più di una. Per la pulizia del viso e dei pori serve una spazzola più piccola con setole delicate studiata e scelta appositamente per questa zona.

Cellulite

Spazzolare il corpo agisce anche come funzione anti cellulite perché come già detto, favorisce il flusso sanguigno e rimuove le impurità della pelle. La cellulite ha molte cause, ma in particolare stimolare la circolazione sanguigna e linfatica fa molto bene a questo disturbo della pelle. Perché favorisce il drenaggio dei liquidi che hanno un ruolo importante in questa condizione. Il consiglio è quello di scegliere la mattina per questo trattamento che diventa anche energizzante durante la giornata. Le spazzole da scegliere sono quelle con setole naturali, quelle di cactus ad esempio.

Serve una spazzola dotata di un manico in modo che possa essere utilizzata anche in punti difficili da poter raggiungere come la schiena ad esempio. Inoltre la spazzola deve essere di legno e resistente. Ricordiamo che per il viso ci sono proprio spazzole dedicate a questa zona cosi delicata.

Modalità

Spazzolare il corpo può essere fatto quotidianamente e si consiglia il mattino prima di fare la doccia. Si parte dai piedi e si sale sulle gambe per poi spazzolare lentamente tutto il corpo. Sulla parte superiore si inizi dal palmo della mano e poi lungo le braccia. La cura del corpo richiede tempo ma se si comincia con piccoli accorgimenti avremo una pelle morbida e splendente. Ecco come usare questo oggetto quotidianamente per avere una pelle bellissima.