I calli e i duroni sono un flagello che affligge molte persone, già nell’adolescenza. Oltre alle ragazze che amano i tacchi alti, anche i giovani maschi devono preoccuparsene quando praticano sport. Talvolta le mani e i piedi sono sottoposti a un altissimo stress. E sviluppano problemi come pelle screpolata e parti ispessite.

Come usare l’aglio per eliminare calli e duroni. L’aglio fresco, che conosciamo per le sue elevate virtù antibatteriche che agiscono all’interno dell’organismo, è potentissimo anche per combattere i batteri che si sviluppano a livello epidermico. Dunque possiede anche delle virtù callifughe: cioè agisce localmente per eliminare i calli ed eventuali duroni.

I duroni maschili ‘da palestra’

Anche se spesso sono confusi, calli e duroni a piedi e mani non sono la stessa cosa. Si tratta di parti di pelle indurite o ispessite che possono dare più o meno fastidio e che si formano in genere quando sottoponiamo la pelle a frizioni o pressioni eccessive. I duroni sono solitamente più piccoli dei calli e sono spesso fastidiosi più per il senso di bruciore che possono provocare che per il dolore. La pelle si indurisce e si fa più spessa. Solitamente sulla pianta del piede, specie sotto il tallone e sotto le dita. Ma può capitare anche sui palmi delle mani dei maschi che praticano sport con attrezzi in palestra. Normalmente i duroni non causano dolore alla pianta del piede.

I calli da tacco alto, profondi e doloranti

I calli invece hanno forma circolare, si presentano come cerchietti di pelle ispessita. La parte centrale dura si può anche estendere in profondità ed è circondata di solito da una zona di pelle infiammata, dolorante quando la si preme I calli interessano le parti dei piedi sulle quali non si scarica il peso, ma anche in quelle su cui si scarica il peso, come le dita minori. I calli si formano anche sulle dita e sulle nocche della mano dei lavoratori nei settori legno ed edilizia. Il colore di calli e duroni è simile e va dal biancastro al giallo. Quando l’ispessimento della pelle, localizzato sul bordo esterno del piede, dovuto allo sfregamento o a scarpe inadatte si fa sentire. Può essere lenito con l’aglio in applica­zione locale, crudo o in olio essenziale. L’aglio può aiutare per bru­ciare lo strato corneo. Questo rimedio non è adatto in caso di calli o duroni molto avanzati, molto dolorosi quando si cammina. In tal caso è necessario consultare un podologo.

Come usare l’aglio per eliminare calli e duroni

L’aglio va pelato e tritato finemente. L’impasto sulla zona interessata e coperto con una fasciatura o della garza per tenere il tutto fermo per una notte. Ripetere finché necessario. Se la pelle è già sensibilizzata, non si deve applicare l’aglio direttamente, ma proteggere la zona circostanza con un goccio di olio di lavanda. Se si usa l’olio essenziale d’aglio va applicato con un bastoncino cotonato e diluito con un goccio d’olio di lavanda.