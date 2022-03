Pulire la casa in modo naturale è una delle più grandi tendenze di questi ultimi anni, anche se, in realtà, stiamo perlopiù riscoprendo le abitudini delle nostre nonne. Anche la scienza però può dare un suo contributo per rendere più igieniche e splendenti le superfici delle mura domestiche. Infatti, oltre ai classici bicarbonato e aceto, esiste un altro ingrediente naturale ed ecologico davvero efficace. Non solo, ma ha un grandissimo numero di utilizzi che vanno dalla cucina, al bagno e alla lavanderia, facendoci, quindi, anche risparmiare.

Cosa usare per pulire in modo naturale

L’aceto di vino (bianco o rosso) non è solo un piacevole condimento per la tavola, ma può essere anche impiegato per le pulizie. Pare infatti che sia in grado di far brillare le superfici e che sia la risposta a come eliminare il calcare in modo naturale. Esiste però un altro prodotto che potrebbe essere anche più efficace e sostenibile dello stesso aceto. Si tratta dell’aceto di alcol, un liquido completamente trasparente ottenuto con la fermentazione e il classico odore di aceto, chiamato anche aceto di cristallo.

Il risultato è un prodotto detergente e disinfettante che potrebbe contrastare i cattivi odori.

Possiamo trovarlo nei supermercati, nei negozi naturali e biologici e online. Il prezzo può variare ma difficilmente supera i 2 euro al litro. Questo può tradursi in un bel risparmio, considerato che possiamo usarlo in tutta la casa e ne basta una piccola quantità.

Come eliminare il calcare igienizzando grazie a un singolo prodotto naturale utile anche per pulire i vestiti e profumare

L’aceto di alcol è estremamente efficace per quelle superfici dove si accumula il calcare. Infatti, sarebbe in grado di scioglierlo, soprattutto se diluito in acqua calda. Ecco perché può rivelarsi prezioso per scrostare i sanitari e rimuovere il calcare da bollitori e macchinette da caffè. L’odore sarà quello caratteristico dell’aceto, quindi piuttosto pungente. Però, basterà risciacquare accuratamente per eliminarlo del tutto.

Possiamo usare l’aceto di alcol per ammorbidire i vestiti durante il lavaggio, aggiungendone un cucchiaio nel cassetto per l’ammorbidente. In più, stiamo anche contrastando l’accumulo di calcare nelle tubature della lavatrice.

Se poi ne lasciamo una piccola quantità sul fondo di una pentola incrostata, riusciremmo a pulirla molto più facilmente.

Ancora, versando un cucchiaio di questo prodotto in un nebulizzatore pieno d’acqua possiamo spruzzare nell’aria una soluzione contro i cattivi odori.

I suoi utilizzi però non si esauriscono qui. Infatti, l’aceto di alcol si rivela una soluzione perfetta per pulire quelle zone che vengono a contatto con il cibo, come forno e frigorifero. Possiamo utilizzarlo per sturare i tubi se lo facciamo colare all’interno. Potremmo riuscire anche a far brillare l’argento semplicemente inumidendo un panno nell’aceto di alcol. In ogni caso, facciamo attenzione a non respirare questo prodotto quando lo riscaldiamo ed evitiamo di utilizzarlo su superfici molto sensibili all’acidità, come il marmo.

Approfondimento

Water e scopino puliti e igienizzati in una sola mossa grazie a questi ingredienti naturali che tutti abbiamo in casa