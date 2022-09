Autunno è sinonimo di funghi e castagne ideali per realizzare piatti deliziosi in cucina. Oltre ai funghi, porcini e non, che potranno essere sfruttati in modo diverso come antipasti, primi e secondi, anche le castagne. Prima di cimentarsi nella raccolta delle castagne, tuttavia, bisognerà fare attenzione ad alcune regole. Infatti, non in tutti i boschi si potrà procedere liberamente. Le castagne, poi, potranno essere cucinate nel modo più tradizionale come caldarroste o essere trasformate in dolci sublimi. Tra questi vediamo quelli che hanno come protagoniste le castagne lavorate in modo particolare per essere trasformate in marron glacé. Oggi si vedrà la ricetta di un dolce molto amato a base di meringa e marron glacé. Per velocizzare il procedimento si potranno acquistare i marron glacé già pronti in pasticceria, in alternativa sarà anche possibile realizzarli in casa. Ecco, quindi, come preparare un goloso dolce autunnale con castagne accostate alle deliziose meringhe.

Ingredienti per 5 persone

4 albumi d’uovo;

1 bustina di vanillina;

250 ml di panna;

160 g di marron glacé;

1 pizzico di sale;

300 grammi di zucchero a velo;

cannella, quanto basta;

2 cucchiaini di marsala;

foglie di menta, quanto basta.

Come preparare un goloso dolce autunnale con castagne e meringhe

La ricetta è molto semplice ma ci vorrà un po’ di tempo per realizzare le meringhe. Per prima cosa prendere gli albumi a temperatura ambiente e montarli a neve con una frusta manuale o elettrica. Non bisognerà dimenticare di aggiungere un po’ di sale e, durante la lavorazione, vanillina e zucchero a velo. Una volta montati il composto andrà inserito in una sac à poche che aiuterà nell’operazione di realizzazione di piccole porzioni. Queste andranno strizzate in una teglia ricoperta da carta da forno per evitare di rovinarle durante la cottura. In seguito, fare scaldare il forno a 90 gradi e, una volta caldo, far cuocere le meringhe per circa 2 ore.

Si consiglia, poi, di lasciarle ancora mezz’ora una volta spento il forno. Lasciarle raffreddare e, nel frattempo, ci si potrà occupare della panna da montare insieme allo zucchero a velo, alla cannella e ai due cucchiaini di marsala. A questa andranno aggiunti i marron glacé tagliati a pezzettini per realizzare il composto con cui verranno riempite le meringhe. A questo punto alle meringhe si potranno affiancare alcune foglie di menta che regaleranno un sapore unico a questo dolce. Per replicare questa ricetta durante la stagione estiva si potranno utilizzare le fragole al posto dei marron glacé.

