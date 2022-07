Se stiamo cercando un piatto veloce da cucinare all’ultimo minuto, la frittata è sicuramente la risposta. Con pochi ingredienti e un filo d’olio si può preparare un piatto gustoso che non delude mai. Possiamo cucinarla con zucchine, patate, cipolla, salsiccia o anche farcirla e arrotolarla. Ma possiamo anche cucinarla con la pasta, proprio come le famose frittatine di pasta tipiche della cucina napoletana. Ma perché non prepararle in versione ancora più leggera e senza glutine utilizzando il riso? Possiamo utilizzare lo stesso principio della frittata di maccheroni, cioè recuperare riso avanzato. Oppure cuocerlo in poco più di 10 minuti e servire questo prelibato piatto.

È pronta in 30 minuti questa frittata alta saporita e gustosa anche al forno

Possiamo cucinarla completamente in forno oppure cominciare la cottura sul fornello. Un’ultima ripassata in forno con modalità grill e avrà una perfetta crosticina croccante. L’unica accortezza, se facciamo la doppia cottura, è di assicurarsi che la pentola possa andare in forno. Usiamo un tegame apposito per evitare di bruciare il manico o rovinare la pentola.

Ingredienti per 6 persone:

12 uova;

380 g di riso cotto o 150 g di riso crudo;

150 g di formaggio fresco a scelta;

90 ml di acqua;

3 peperoni;

olio EVO;

prezzemolo;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prendiamo i peperoni, laviamoli, eliminiamo filamenti e semini e tagliamoli a pezzi. Per renderli più digeribili preferiamo un taglio perpendicolare per evitare che ci restino sullo stomaco. A questo punto facciamoli scottare con un filo d’olio sulla griglia o in padella. Tritiamoli ulteriormente per inglobarli nella frittata e far sì che siano meno invadenti. Sbattiamo le uova, saliamo, pepiamo e aggiungiamo anche del prezzemolo tritato. Uniamo poi i peperoni, metà circa del formaggio scelto e versiamo l’acqua nella ciotola. Per ultimo aggiungiamo il riso, se vogliamo utilizzarlo crudo potrebbe servire un po’ più di acqua.

Ora non ci resta che versare 3 cucchiai di olio EVO nel tegame antiaderente e versarci il composto. Lasciamo cuocere a fiamma bassa, con il coperchio, per 15 minuti oppure in forno per 25 minuti a 180°. Per creare la crosticina croccante cospargiamo il resto del formaggio in superficie e cuociamo la frittata in modalità grill per 5 minuti. Sforniamo, lasciamo intiepidire, tagliamola a cubetti e gustiamocela anche fredda.

Quindi, è pronta in 30 minuti questa frittata alta facilissima da preparare. È perfetta per utilizzare il riso avanzato oppure quando non sappiamo cosa cucinare. Possiamo prepararla con tantissimi ingredienti, con la pancetta, le cipolle o anche la salsiccia. Il riso è proprio un alimento che può svoltare qualsiasi pranzo o cena in poco tempo. Un paio di ingredienti, magari di stagione, del formaggio ed ecco un piatto spettacolare. Attenzione solo a non sbagliare la cottura, soprattutto se prepariamo un risotto.

Lettura consigliata

Bastano pochi ingredienti per preparare un cremoso e irresistibile risotto di stagione che conquisterà tutti