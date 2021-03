I limoni sono tra gli agrumi più utilizzati nelle cucine italiane. Dalla preparazione dei dolci passando alla cottura di piatti a base di pesce, sono tante le occasioni di uso di questo profumatissimo frutto.

Dopo aver letto questo articolo non si butteranno più i limoni spremuti

Molto spesso, però, succede che, mentre si cucina, ci si ritrovi con dei limoni spremuti che non sappiamo come riutilizzare. Bene, tutti coloro che hanno un approccio etico e rispettoso dell’ambiente, dopo aver letto questo articolo non si butteranno più i limoni spremuti. Con grande sollievo sia per madre terra che per il nostro portafogli.

Per allontanare il gatto del divano

Chi ha un gatto in casa sa bene che il divano è un attrattore insostituibile per le sue unghie. Nonostante il graffiatoio, il gatto si affilerà le unghie sul lato del sofà, rovinandolo.

Per poter evitare questo rischio sarà sufficiente mettere in una ciotola, nei pressi del divano, le bucce di limone. Il profumo degli agrumi, infatti, è particolarmente fastidioso per i nostri amati felini che, in questo modo, si terranno alla larga dal divano.

Per togliere le macchie di sudore dalle magliette

Una delle macchie più difficili da eliminare è sicuramente quella che si crea sotto le ascelle delle magliette. Molto spesso – anche a causa dei deodoranti – si creano degli antiestetici aloni gialli in corrispondenza dell’ascella

Aloni che, a volte, nemmeno i prodotti chimici pretrattanti riescono ad eliminare. Una soluzione efficace è data dal limone: basterà, infatti, strofinare il limone spremuto sulla macchia e lasciare agire per un’ora. Poi si potrà procedere con il normale lavaggio in lavatrice.

Per pulire il forno a microonde

Unto e cattivi odori si annidano molto spesso nei forni di casa. Che sia elettrico o a microonde la soluzione non cambia.

Basterà, infatti, riscaldare il limone spremuto per qualche minuto (nel forno elettrico) o per trenta secondi (in quello a microonde) e strofinare direttamente sulle superfici.

Ultimo passaggio: sciacquare con uno straccio bagnato. Il potere sgrassante del limone e il suo profumo fresco e agrumato doneranno un aspetto splendente al forno.

Per eliminare i cattivi odori dalle mani

Pulire il pesce, tagliare la cipolla, sbucciare l’aglio: sono tutte operazioni molto comuni in cucina. Operazioni che lasciano, sulle mani, sui coltelli o sui taglieri, un cattivo odore che non vuole saperne di andare via con il semplice sapone.

Ecco, allora, che il limone spremuto arriva in soccorso: basterà strofinarlo sulle mani e sulle superfici utilizzate per eliminare anche l’odore più persistente.

Dopo aver letto questo articolo non si butteranno i limoni spremuti e la casa sarà pulita e profumata, senza nuocere né alla salute né all’ambiente.