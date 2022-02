L’arte del riciclo è una delle eredità dei tempi andati che oggi si sta perdendo sempre di più. Anche se la raccolta differenziata è praticamente diffusa ormai ovunque, le nostre discariche e le nostre pattumiere sono sempre più piene di oggetti usa e getta. La riparazione, molto spesso, non viene neppure più considerata. Si butta via e si cambia. Questo, molto spesso, accade anche con il cibo. Gli avanzi, ormai, finiscono nell’umido. Certo, da lì dovrebbero poi essere riutilizzati, così come plastica e carta, ma sicuramente non da chi li produce come rifiuti.

Eppure, in cucina, di ricette che nascono dagli avanzi ce ne sono di buonissime. Abbiamo visto, tempo fa, quella della torta paesana. Essa aveva come ingrediente principale il pane raffermo. Oggi, ne andremo a vedere una anch’essa basata su questo elemento. A torto considerato come buono solo per oche, anatre e galline, dal pane duro possono nascere molti recuperi, spesso davvero sfiziosi. È il caso della ricetta di oggi, una torta salata, fatta in padella che associa il pane raffermo ad altri ingredienti gustosi. Andiamo subito a elencarli:

300 grammi di pane raffermo;

2 bicchieri latte;

2 uova;

40 grammi di Parmigiano grattugiato;

un etto di prosciutto di Praga;

una provola affumicata;

5 pomodorini;

origano;

sale;

pepe nero;

olio di oliva.

Come riciclare il pane raffermo in una sfiziosa torta in padella con latte, uova, pomodori e un formaggio e un prosciutto affumicati

Per prima cosa, ammorbidiamo il pane raffermo. Lo tagliamo a pezzi, lo mettiamo in un contenitore e lo copriamo con i due bicchieri di latte. Volendo, possiamo aggiungerne anche uno di acqua calda. Possiamo fare questa operazione anche la sera precedente, per avere un composto ancora più morbido. Anzi, questa sarebbe la scelta più consigliata. Poi, il giorno successivo, lo amalgameremo bene con un cucchiaio di legno. Vi aggiungeremo le uova, il Parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Quindi, metà di questo lo andremo a mettere in una padella capiente, possibilmente antiaderente, che avremo ben oliato. Spargiamo bene con un cucchiaio, perché sarà il primo strato della nostra torta.

Il ripieno

Mentre questo cuocerà a fuoco lento, prepareremo il ripieno. Tagliamo a dadini la provola affumicata, mentre sminuzzeremo le fette di prosciutto di Praga. L’incontro tra questi due sapori sublimerà la nostra torta. Chiudiamo andando ad affettare i pomodorini. Versiamo il tutto sopra il primo strato già in cottura. Spolveriamo con origano, per poi coprire con il restante impasto di pane. Da questo momento, faremo cuocere dieci minuti per lato, stando bene attenti a girare la torta in modo corretto, avvalendoci di un piatto per capovolgerla. Ecco come riciclare il pane raffermo in una sfiziosa torta salata da offrire come antipasto o come secondo piatto unico. Il sapore affumicato della provola e del prosciutto darà a questa ricetta un qualcosa di davvero speciale. Riciclare in cucina si può, se poi fa nascere certi piatti, allora si deve!