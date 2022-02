Quando si desidera preparare dei dolci e si vuole variare un po’, ci vengono in aiuto molti ingredienti semplici come frutta e cioccolato. La torta più amata e cucinata in molte famiglie è quella con le mele, ma anche arance, kiwi, ananas e altri meravigliosi frutti possono servire in pasticceria. Bisogna aggiungere che ci sono pure ricette che prevedono l’uso di verdure e ortaggi.

Si può, ad esempio, cucinare la barbabietola non in padella o in forno, per piatti salati, bensì in preparazioni dolciarie interessanti. Cominciamo con i biscotti, che assumeranno un bel colore rosso grazie a quest’ortaggio. Per precauzione, prima di cucinarlo è meglio indossare dei guanti e un grembiule per evitare eventuali macchie.

Biscotti alla barbabietola

Fare la pasta frolla impastando 300 grammi di farina 00, 150 grammi di burro, 100 grammi di zucchero a velo, un uovo. Aggiungere un po’ di barbabietola rossa lessata, frullata e mescolata con dello yogurt. Formare una palla e conservarla in frigo per 30 minuti. Stendere la pasta frolla e dare forma ai biscotti. Cuocerli a 180 gradi per 10/15 minuti al massimo.

Barbabietola non in padella o in forno e nemmeno in insalata, ma in versione golosa con queste 3 ricette dolci

Ecco altre ricette dolci.

Torta con la barbabietola

Ci serviranno:

100 g di farina 0;

100 g di farina integrale;

200 ml di latte di mandorle;

150 g di barbabietole rosse già cotte;

200 g di nocciole;

70 g di zucchero;

100 g di cioccolato fondente;

70 ml di olio di semi;

2 cucchiai di miele;

una bustina di lievito per dolci;

sale.

Tritare le nocciole e mescolarle con le farine, il lievito e lo zucchero in una ciotola. Frullare le barbabietole con il latte di mandorle e unirle alla miscela. Ora sciogliere il cioccolato e versarlo nella ciotola insieme al miele e all’olio. Mescolare il composto e versarlo in una teglia imburrata e infarinata. Cuocere in forno a 180 gradi per 40 minuti.

Spuma di barbabietole

Ingredienti per 4 persone:

2 barbabietole rosse cotte;

3 fettine di zenzero fresco;

un limone:

50 g di mandorle;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Preparare le barbabietole sbucciandole e inserirle in un frullatore dopo averle ridotte a pezzetti. Aggiungere lo zenzero, un po’ di succo di limone, un pizzico di sale, le mandorle e due cucchiai di olio. La spuma si può servire con dei crostini di pane.