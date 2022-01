Negli ultimi anni la moda ha aperto le porte a nuovi stili e colorazioni, sia per quanto riguarda l’abbigliamento, ma anche i vari accessori. Non di meno anche la Nail Art ha trovato terreno fertile per dare vita a incredibili decorazioni delle unghie.

Se prima il rosso era molto in voga, e lo è tutt’ora, adesso c’è sicuramente la possibilità di scegliere molti più motivi e stili per tenere le mani sempre curate e alla moda.

Dopo le tonalità autunnali, che hanno visto il trionfo del nude o dei colori del bosco, in questi mesi ha spopolato il blu notte e tutte le sue sfumature.

La regola base, poi, è tenere le mani curate, senza tralasciare nessun dettaglio, in questo modo potremo sfoggiarle senza vergogna, anche se abbiamo le unghie corte. Diamo una forma che possa essere in linea con la conformazione delle nostre dita, così da risaltarle e valorizzarle al meglio.

Non è il classico colore per unghie ma l’ultima tendenza di smalto per l’inverno dall’effetto sbalorditivo

Sarebbe consigliabile idratare e usare dei prodotti specifici per coccolare tutte le mani, cercando di utilizzare anche ingredienti naturali.

Scegliamo, poi, delle nuance che si abbinino all’outfit e rispecchino la nostra personalità e applichiamo soluzioni rinforzanti che proteggono.

Se avessimo intenzione di lasciare tutti a bocca aperta, poi, quest’anno non mancheranno gli strumenti per farlo. Ritorna dal passato una decorazione molto originale e unica che ha conquistato molte donne, soprattutto quelle che non volevano fantasie o decorazioni banali e troppo semplici.

È adatto a tutte e non è il classico colore per unghie ma l’ultima tendenza di smalto per l’inverno dall’effetto sbalorditivo. Si chiama Knitted o tricot nail art, uno stile che ha visto il suo apice meno di 10 anni fa scatenando una moda molto particolare.

Consiste nel riprodurre il famoso dettaglio del maglione a trecce, scegliendo solitamente un colore opaco. Potremo applicarlo solo su alcune unghie o su tutte, non importa averle lunghe, ma non facciamolo se troppo corte.

È importante sapere che se optiamo per colorazioni più scure rimpiccioliremo l’unghia, quindi facciamo attenzione e scegliamo bene.

La tecnica

Anche se non siamo estetiste, potremo provare a realizzarle in casa con un poco di pazienza e con i prodotti e pennelli giusti. Se non siamo molto pratiche, potremo semplicemente riprodurre i motivi dei maglioni intrecciati o a rombi con un pennello molto sottile, aggiungendo alla fine anche dei glitter per illuminare.

Mentre se vogliamo invece che l’effetto sia in rilievo, dovremo applicare prima la base gel e solo alla fine disegnare a mano libera con il pennello la decorazione che simula le maglie. Come ultimo strato applichiamo un top coat per sigillare i vari smalti.