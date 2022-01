Tra le cose che ci sono mancate e che continuano a mancarci di più in questo periodo di pandemia ci sono sicuramente i viaggi.

Viaggiare significa sentirsi liberi, scoprire posti mai visti abbracciando nuovi orizzonti culturali e gastronomici, collezionando fotografie e ricordi.

Al momento, molti di noi si sentono insicuri nell’affrontare partenze di vario tipo, pur consapevoli delle misure a tutela dei passeggeri.

Per non rinunciare alla gioia del viaggio, sarebbe comunque sufficiente scegliere itinerari poco distanti e poco affollati, come questi che abbiamo già suggerito.

Tuttavia, anche chi proprio non se la sentisse di spostarsi o non avesse voglia e tempo, può cominciare a valutare opzioni per i prossimi mesi.

A tal proposito, pochi sanno che compie 30 anni e si riempie di speciali novità questo luogo da favola amato da grandi e piccini

In treno verso la magia

Visto che la ferrovia nazionale si è adoperata per fornire il servizio di alta velocità che collega Milano a Parigi, sarebbe un peccato non approfittarne.

Così come è impossibile visitare la Ville Lumière senza fare tappa in una delle sue attrazioni più iconiche: il parco tematico Disneyland Paris.

Anche chi l’ha già visitato non rimarrà deluso nel tornare perché, in occasione del suo trentesimo compleanno, il parco lancerà iniziative speciali.

Innanzitutto, anche Disneyland sembrerebbe essere influenzato dalla Very Peri mania, basando il proprio restyling sui toni del blu e del viola.

Dal 6 marzo, data di inizio dei festeggiamenti, non assisteremo, però, solo ad un cambio di look, ma anche di design.

Si va dal recente restauro del castello della Bella Addormentata nel Bosco alla realizzazione di dieci nuovi giardini delle meraviglie a sfondo tematico.

Nel giardino asiatico, ad esempio, ci accoglieranno il simpatico draghetto Mushu di Mulan e il gigante buono Baymax di Big Hero 6.

Disney e Marvel

Buone notizie anche per gli appassionati dell’universo Marvel: non solo potranno soggiornare al Disney’s Hotel New York, ma anche visitare l’Avenger Campus.

Attivo dalla stagione estiva, il campo offrirà a bambini e adulti l’opportunità di allenarsi con i propri supereroi preferiti.

Cartoon e pasticcini

Dulcis in fundo, è il caso di dirlo, largo anche a nuove prelibatezze culinarie, quali la millefoglie con le orecchie da Topolino e squisiti macaron.

Insomma, non resta di tenere d’occhio eventuali offerte e promozioni per fare un tuffo nella magia, felici come bambini.