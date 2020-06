Come trovare un latte senza lattosio e senza colesterolo? Bere il latte d’avena C’è una bevanda che può far felici sia i vegetariani che gli amanti del benessere: il latte d’avena. Risponde in pieno alla domanda: come trovare un latte senza lattosio e senza colesterolo? Bere il latte d’avena è la nostra risposta. Se non si vogliono poi assumere alimenti di origine animale, ecco che questo latte corrisponde all’identikit! Ma cosa contiene quindi il latte d’avena, per essere comunque così salutare per il nostro fisico.

I suoi ingredienti principali

Ideale non solo per vegani e vegetariani, ma anche per coloro che presentano problemi di colesterolo, perché:

– Contiene lo 0% di colesterolo

– Lo 0,04 % di sodio

– 0% di lattosio

– Appena 1,5 grammi di grassi

– 10% ca di fibre

– 1 grammo di proteine

Ecco quindi che avendo così poco sodio è consigliabile anche per chi soffre di pressione arteriosa alta.

Ricco di fibre

La sua ricchezza di fibre ne fa una bevanda speciale anche per chi soffre di stitichezza e di transito intestinale lento. Inserendolo in una dieta a base di frutta e verdura, può dare un contributo significativo a seguire un programma di depurazione ed eliminazione di grassi e tossine.

Tante altre ricchezze naturali

Ma il latte d’avena, che, gli antichi davano ai propri infanti per farli crescere forti e san,i è consigliato anche per la sua ricchezza di:

– Calcio

– Aminoacidi essenziali

– Proteine vegetali

– Vitamina B

Un vero e proprio scrigno di tesori essenziali per il funzionamento del nostro sistema immunitario e nervoso. Le sue proteine sono comunque in grado di fornire energia, pur essendo inferiori a quelle presenti nel classico latte di origine animale. Ecco quindi come trovare un latte senza lattosio e senza colesterolo? Bere il latte d’avena senza paura che faccia meno bene del latte tradizionale. I suoi aminoacidi essenziali saranno in grado anche di contribuire alla formazione delle cellule dei tessuti e dei muscoli. Garanzia per mantenere attiva e sana la nostra muscolatura!