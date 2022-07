Sono tante le persone che aspettano il bel tempo per fissare i propri eventi. Di conseguenza, durante l’estate e nei periodi a ridosso, probabilmente ci troveremo a ricevere svariati inviti per cerimonie formali. Può trattarsi di promesse, matrimoni, battesimi, comunioni e quant’altro.

Qualunque sia l’occasione, si penserà subito all’outfit da indossare.

D’altronde, in determinate circostanze, ci si terrà a essere impeccabili dalla testa ai piedi.

L’abito dovrà essere consono all’occasione, così come lo dovranno essere anche le scarpe.

Per quanto riguarda queste ultime, dovremo passare in rassegna le possibili candidate. Potrà tornarci utile sapere che oltre ai sandali sono queste le scarpe eleganti con tacco davvero pratiche e che non stancheranno i nostri piedi.

Una questione di scarpe

Un look importante richiede una calzatura che non sia da meno. La classica scarpa elegante femminile, che si adatta a tutte le stagioni, è la décolleté.

Vi è da dire, però, che spesso risulta davvero sacrificante indossarle per l’intera durata di un evento. Il piede appeso a causa del tacco, nonché la punta che spesso preme sulle dita, potrebbero rendere la giornata un martirio. Infatti, spesso si ricercano dei trucchetti per non soffrire con le scarpe alte.

Una buona opzione sostitutiva potrebbero essere i sandali. Vi è da dire, però, che quelli bassi potrebbero non combinarsi bene con l’outfit sofisticato. Quelli alti, invece, potrebbero portarci all’incirca le stesse sofferenze delle décolleté.

Oltre ai sandali sono queste le scarpe eleganti con tacco comode per le cerimonie e alternative alle décolleté

Esiste una scarpa davvero comodissima e che da sempre è sinonimo di eleganza, la ballerina.

Si potrebbe, però, giustamente contestare che, in occasione delle cerimonie, potrebbe risultare banale e non slanciarci come si auspicherebbe.

Vengono allora in nostro aiuto dei modelli di ballerine gettonatissimi ultimamente. Si tratta delle ballerine slingback, una sorta di miscela tra i due modelli di scarpe. Pratiche come le prime, ma con la sofisticata striscia sul tallone delle seconde.

Si rivelano un giusto compromesso, tanto più che potremmo trovarle con una certa facilità dotate di agevoli tacchi. Perlopiù si tratta di tacchi a stiletto o blocco. I primi sarebbero tacchi larghi sul fondo e che pian piano si assottigliano, il che darebbe un’ottima stabilità.

I secondi, invece, avrebbero una comodissima forma cubica.

Insomma, con le ballerine slingback potremmo ottenere qualche cm in più, ma senza alcuna sofferenza per il piede. Inoltre potremmo trovarne davvero di diversi tipi che ben si adatteranno ai nostri look.

A partire da quelle bicolore dalla punta più scura, per arrivare a quelle in colore pastello o glitterate. In più troveremo anche modelli più ricercati arricchiti da inserti quali pietre, catene, fiocchi o fiori di stoffa.

Dunque, qualunque sia l’outfit, potremmo trovare un modello che non ci lascerà sfigurare e che ci consentirà comunque la massima comodità.

Lettura consigliata

Una vera fortuna avere nell’armadio questo capo del 2000 perché torna di moda e si abbina a pantaloni a palazzo e gonne lunghe