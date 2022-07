L’avvento di internet e la sua continua evoluzione hanno cambiato per sempre l’uso di pc e cellulari.

Infatti basta una connessione internet per collegarsi in diversi modi con chiunque e ovunque ci si trovi, un aspetto che ha inciso fortemente sulla comunicazione.

Accanto a chiamate, lettere e SMS, sempre più spazio acquisiscono videochiamate, chat di messaggistica istantanea, ma anche le email.

Queste ultime hanno sostituito le lettere e ridotto notevolmente i tempi comunicativi, in più senza richiedere francobollo alcuno.

Sono utilissime soprattutto in ambiti formali come quelli lavorativi, ma non di rado le utilizziamo anche per inviare auguri o altri contenuti più colloquiali.

Lo scambio di email spesso potrebbe dover avvenire tra noi e più persone. In questo caso bisognerà sapere come inviare la stessa email a più destinatari e come nasconderli in taluni casi.

Utilizzo posta elettronica

Per inviare la posta elettronica avremo prima di tutto bisogno di un indirizzo apposito personale.

Possiamo crearlo facilmente attraverso vari servizi, quali ad esempio i molto utilizzati Gmail e Outlook.

Impostato indirizzo e password, potremo cominciare a usare la nostra casella.

Parlando di posta elettronica vi è però una distinzione da fare, perché ne esiste anche un tipo particolare, la PEC. Si tratterebbe della posta elettronica certificata, la cui differenza consiste nella ricevuta di consegna. Tale caratteristica la renderebbe utilizzabile per diverse operazioni burocratiche.

Qualunque sia la nostra casella di posta elettronica, per inviare un’email dovremo inserire l’indirizzo del destinatario nel campo contrassegnato da A. Dopo di che premere invio.

Come inviare la stessa email a più destinatari anche senza che si vedano con Gmail, Outlook e con la PEC

Qualora necessitassimo di inviare l’email a più destinatari contemporaneamente possiamo farlo, qualunque sia il nostro servizio di posta elettronica. Indipendentemente anche dal fatto di usare il servizio via web o tramite app.

Nel campo A andremo a trascrivere gli indirizzi dei destinatari che ci interessano, se già presenti nella rubrica della casella usciranno automaticamente digitate le prime lettere.

Dopo aver inserito ogni indirizzo sarà necessario lasciare uno spazio, in alcuni casi servirà una virgola o un punto e virgola.

Nel caso, però, volessimo solo informare alcune persone della comunicazione che stiamo facendo, inseriremo i loro indirizzi nello spazio CC, cioè di invio per conoscenza.

In ambedue i casi tutti visualizzeranno gli altri indirizzi.

Può capitare, però, di volerli nascondere. Questo magari per riservatezza dei dati altrui o semplicemente perché non si ha intenzione di far sapere che l’invio sia multiplo.

Nel caso, invece, il nostro interesse fosse comunicare con gli altri senza mostrare alcun nostro dato, possiamo chattare in modo anonimo con alcune app di messaggistica.

Per nascondere i destinatari dell’email dovremo servirci del campo CCN, ossia invio per conoscenza nascosta. Gli indirizzi inseriti non saranno visualizzabili così. Quest’opzione sarebbe utilizzabile sulla normale posta elettronica, ma non sarebbe presente però sulla PEC.

Per visualizzare lo spazio CCN bisognerà premere a seconda del servizio usato sul campo A o relativa freccetta laterale o ancora sullo spazio CC.

