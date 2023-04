Come trasformare 75.000 euro in 240.000 euro con una sola operazione grazie a questo eccezionale titolo di Stato

Come trasformare 75.000 euro in 240.000 euro con una sola operazione-proiezionidiborsa.it

Oggi se si acquista un particolare titolo di Stato e lo si tiene fino alla scadenza, è possibile ottenere un rendimento totale netto del 220%. Questa è un’opportunità unica per gli investitori. In questo articolo, sveliamo il modo semplicissimo per ottenere questo risultato eccezionale.

Oggi il mercato delle obbligazioni offre opportunità eccezionali

Nell’attuale contesto di mercato monetario, è possibile ottenere rendimenti eccezionali investendo in obbligazioni governative. Grazie all’aumento dei tassi di interesse, alcuni titoli di Stato italiani offrono rendimenti superiori al 4% lordo annuo, toccando in alcuni casi anche il 4,7%.

Questa opportunità è stata resa possibile dalla decisione delle Banche centrali di alzare i tassi di interesse dopo oltre 10 anni di tassi pressoché nulli. Dopo la crisi finanziaria del 2012, la BCE ha abbassato il costo del denaro a zero e inondato il mercato di liquidità per un decennio. Questa scelta ha spinto i rendimenti a livelli quasi zero sui mercati monetari in Europa e, in alcuni casi, anche negativi.

Rendimenti delle obbligazioni ai massimi ma ancora per poco

Il momento attuale rappresenta un’opportunità unica che non durerà a lungo poiché i rendimenti elevati presto inizieranno a scendere. Infatti, i primi segnali di rallentamento della crescita economica e di indebolimento dell’inflazione sono già evidenti nell’economia reale. La Banca Centrale Europea potrebbe ridurre l’entità degli incrementi del costo del denaro nelle prossime sedute, con una possibile interruzione degli incrementi nella seconda parte dell’anno. Gli analisti prevedono anche una lenta riduzione del costo del denaro a partire dal 2024.

Con il calo del livello degli interessi sul mercato monetario, anche il rendimento delle obbligazioni diminuirà. In realtà, il processo potrebbe cominciare prima di un concreto intervento di riduzione dei tassi di interesse. I rendimenti cominceranno a calare quando il mercato inizierà a percepire la possibilità di una riduzione dei tassi. In ogni caso, le obbligazioni a tasso fisso potrebbero aiutare i risparmiatori a mantenere gli attuali livelli di rendimenti a lungo nel tempo, anche per molti anni.

Come trasformare 75.000 euro in 240.000 euro

Oggi è possibile garantirsi un rendimento annuo del 4,5% per decenni grazie ad un particolare Buono del Tesoro poliennale. Infatti, acquistando il BTP con scadenza nel marzo 2072, si può ottenere un rendimento totale del 220%, di fatto triplicando il denaro investito in questo titolo. Scopriamo come fare!

Il BTP con scadenza a marzo del 2072 (ISIN: IT0005441883) ha attualmente un prezzo di 58,2 centesimi. Acquistandolo adesso e mantenendolo fino alla scadenza, si avrà un guadagno in conto capitale di circa 42 centesimi. Inoltre va aggiunto il pagamento annuale della cedola che è del 2,15% lordo sul valore nominale del titolo.

Ma scopriamo come trasformare 75.000 euro in 240.000 euro. La somma del guadagno in conto capitale e del flusso cedolare porterà ad un rendimento totale dell’investimento del 220%. Perciò, investendo 75.000 euro in questo titolo e mantenendolo fino alla scadenza, si otterrà un interesse totale di 165.000 euro. Gli interessi sommati al capitale di partenza daranno al termine dell’operazione 240.000 euro