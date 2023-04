3 modi per raddoppiare il capitale di cui 2 garantiti e senza avere nessuna competenza

Se siete alla ricerca di modi per raddoppiare il vostro capitale, questo articolo vi fornirà tre suggerimenti validi. Esploreremo tre possibili opzioni di investimento, due delle quali con la garanzia del raddoppio dell’investimento.

Tutte e tre queste opzioni hanno il potenziale di generare rendimenti elevati, ma solo una comporta un rischio di perdita di capitale. Non richiedono alcun impegno giornaliero, ma solo una singola operazione all’inizio dell’investimento. Successivamente, bisogna solo aspettare che i mercati facciano il loro lavoro. Tuttavia, prima di decidere quale opzione scegliere, è importante condurre una ricerca adeguata e gestire il rischio in modo appropriato.

Scopriamo quali sono queste opzioni di investimento

Alcuni strumenti di investimento sono considerati da molti come moltiplicatori di denaro, come l’albero di Pinocchio. Tuttavia, se guardiamo ai rendimenti passati, ci accorgiamo che non è sempre così. Uno di questi strumenti è il mercato immobiliare, che offre molte possibilità di rendere redditizio il capitale investito in un appartamento o in un immobile. Tuttavia, va tenuto presente che questo tipo di investimento comporta anche costi non irrilevanti e richiede specifiche competenze. Inoltre gli investimenti immobiliari sono sempre soggetti a rischi e richiedono una gestione adeguata a garantire il successo dell’investimento.

Negli ultimi tempi, molte persone si sono orientate verso le criptovalute, ispirate dalle performance straordinarie di Bitcoin o Ethereum. Tuttavia, questi asset finanziari sono noti per la loro alta volatilità e, se da un lato possono offrire guadagni rapidi, dall’altro possono causare altrettante perdite rapide. In ogni caso, sia nel caso degli immobili che delle criptovalute, non esiste alcuna garanzia di raddoppiare il capitale investito.

3 modi per raddoppiare il capitale, semplici e che non richiedono nessuna competenza

Ci sono tre modi semplici per raddoppiare il proprio capitale investito. Questi metodi di investimento non richiedono alcuna competenza specifica. L’unica condizione necessaria è quella di avere il tempo sufficiente per far crescere il proprio denaro. Di seguito, sono elencate due delle tre soluzioni.

Molti investitori non sanno che è possibile raddoppiare il proprio capitale investendo in un BTP (Buono del Tesoro Poliennale) e mantenendolo fino alla scadenza. Ad esempio, chi acquistasse oggi un BTP con scadenza ad aprile del 2045 (ISIN: IT0005438004) e lo tenesse fino alla data di rimborso, vedrebbe il proprio capitale raddoppiato, oltre a incassare la cedola annua. Il prezzo infatti è intorno a 61 e alla scadenza verrà rimborsato a 100.

Il secondo metodo è ancora più semplice. Si può raddoppiare il proprio capitale investendo in un Buono postale dedicato ai minori. Per esempio 10.000 euro investiti oggi in questo strumento, diventeranno 20.432 euro a marzo del 2041.

Il terzo modo per raddoppiare il capitale ma che non garantisce il risultato

Esiste un terzo tipo di investimento in grado di raddoppiare il capitale o che ha dimostrato di farlo

in passato. Negli ultimi vent’anni, investire sull’indice americano S&P 500 ha portato a un rendimento medio dell’11%, che ha permesso a molti di raddoppiare il proprio capitale.

Alcuni ETF indicizzati all’S&P 500 hanno ottenuto performance eccezionali negli ultimi 5 anni, come ad esempio l’ETF SPDR S&P (ISIN: IE00B6YX5C33), che ha registrato un aumento del 100% dal 2018 ad oggi. Se si cerca un investimento che possa portare un alto rendimento nel lungo termine, l’S&P 500 e gli ETF ad esso indicizzati, potrebbero essere una scelta vincente.

Di questi 3 modi per raddoppiare il capitale il terzo non offre la garanzia dei primi due. Infatti negli investimenti azionari le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. Tuttavia potrebbe essere utile per una efficace diversificazione degli investimenti.