Tra le dolci colline nei dintorni di Perugia si adagia un borgo rinato grazie all’amore di Brunello Cucinelli, illuminato imprenditore noto come “filosofo del cashmere”.

Il legame che unisce profondamente la famiglia Cucinelli al borgo ha portato ad un’operazione di completo restauro e conservazione del paesino.

È un luogo apparentemente fuori dal tempo, silenzioso e ameno ma dal cuore operoso.

Ospita infatti la grande azienda di produzione di maglieria che lo ha reso noto nel Mondo.

C’è un borgo medievale in Umbria conosciuto in tutto il Mondo dove trascorrere uno splendido weekend fuori porta e partecipare alla sua festa rinascimentale

Lungo la strada che porta da Perugia al Lago Trasimeno c’è un luogo in cui si respira storia, arte e tradizione: Solomeo.

All’arrivo ci si immerge in questo borgo di origine etrusca che ospita circa 500 abitanti. Tutto pare ovattato e lontano dalla frenesia industriale e commerciale a cui siamo abituati. Ogni strada è perfettamente pulita e nulla è lasciato al caso.

Il primo impatto si ha con la Piazza della Pace e con il Foro delle Arti, con una struttura che ricorda l’antica Roma quanto a simbolo di aggregazione.

Attorno troviamo il Teatro, l’Anfiteatro ed il giardino, tutto perfettamente armonizzato con l’ambiente circostante a conferma che l’opera di restauro è stata eseguita a regola d’arte.

Il Teatro dispone di soli 200 posti e gli interni richiamano atmosfere nobiliari. In piazza è possibile visitare anche la Chiesa di San Bartolomeo, risalente al 1100 ma ampliata e ricostruita nell’800. Imponente anche il Castello di Monte Frondoso, oggi adibito a residenza di lusso.

È interessante il contrasto tra questa dimensione slow e la proiezione del borgo nella Silicon Valley. Grazie infatti all’intermediazione del patron del cashmere questo paesino ha destato interesse anche nei grandi nomi dell’imprenditoria digitale come il fondatore di Amazon Bezos, Huston fondatore di Dropbox e tanti altri. Il segreto risiede nella capacità di valorizzare antichi saperi e mestieri rendendoli appetibili a livello mondiale e creandone un marchio famoso ovunque.

Se si è indecisi su quando visitare Solomeo questo è il momento giusto

In Umbria c’è un borgo medievale semplicemente indimenticabile. Il borgo offre un ricco calendario di eventi che richiamano turisti e visitatori da ogni parte del Mondo.

Nel mese di luglio è possibile immergersi nella rievocazione storica “Solomeo Rinascimentale”.

L’acropoli si trasforma con un balzo indietro nel tempo. Centinaia di fiaccole indicano i percorsi che si vanno snodando nelle antiche viuzze. Giullari, saltimbanchi e giocolieri allietano i passanti e gli avventori. Musica, spettacoli ed esibizioni incantano la platea. Tutto mentre si vive il paese mescolandosi con gli abitanti del luogo che partecipano attivamente a questa ricostruzione. Vengono aperte botteghe artigiane che dimostrano come venivano svolti gli antichi mestieri. Si mangia in piazza, tutti insieme, degustando pietanza preparate secondo le antiche ricette. Uno spettacolo unico e divertente per grandi e bambini.

Lettura consigliata

Dove andare per immergersi nei colori strabilianti dei campi di tulipani proprio come in Olanda ed imparare a coglierli e coltivarli in casa