Sono i dolci simbolo delle feste, talmente buoni che né grandi né piccini possono rinunciarvi. Parliamo di pandoro e panettone. Queste specialità gastronomiche sono conosciute in tutta Italia e spopolano da anni sulle tavole.

Nonostante siano già estremamente allettanti serviti da soli, danno il meglio di sé con una goduriosa crema di accompagnamento. La scelta più ovvia potrebbe ricadere su quella al mascarpone, ma dobbiamo sapere che ci sono delle ottime alternative.

Chi non è un fan della crema tradizionale, infatti, può sostituirla con la ricetta che abbiamo deciso di proporre quest’oggi. È una crema talmente deliziosa e facile da preparare che farà colpo sin dal primo momento. Ecco la semplice guida per realizzarla passo per passo.

Ingredienti

500 ml di latte;

250 ml di panna liquida;

50 gr di maizena o amido di mais;

1 arancia;

50 gr di zucchero.

Ottima col pandoro ma strepitosa sul panettone questa crema conquisterà il palato più di quella al mascarpone

La specialità dolciaria che renderà irresistibile pandoro e panettone è questa strepitosa crema all’arancia fatta in casa. Per prepararla dovremo prima di tutto lavare e grattugiare la scorza dell’arancia. Fatto questo tagliamo a metà il frutto e lo spremiamo per bene.

A questo punto prepariamo una pentola in cui versiamo l’amido di mais e lo zucchero. Poco alla volta aggiungiamo anche il latte e mescoliamo tutti gli ingredienti alla perfezione. Ora che abbiamo ottenuto il nostro composto omogeneo lo mettiamo sui fornelli e iniziamo a cuocere.

Aggiungiamo subito il succo e la scorza grattugiata dell’arancia e mescoliamo continuamente. Quest’operazione è fondamentale per evitare che il composto si attacchi al fondo della pentola.

Una volta che avremo ottenuto una crema corposa e densa potremo spegnere il fuoco e versare il contenuto in una bacinella. Lo mettiamo per un istante da parte in attesa che si raffreddi. Intanto, versiamo la panna in una ciotola e iniziamo a montarla con le fruste.

Per finire, uniamo la crema all’arancia ormai fredda alla panna fresca, che dovremo amalgamare con attenzione per non farla smontare. Ora la nostra crema è pronta; lasciamola in frigorifero fino a che non dovremo consumarla.

Ottima col pandoro ma strepitosa sul panettone questa crema conquisterà il palato più di quella al mascarpone, parola di chef.

