Come togliere qualsiasi macchia fresca, secca e anche impossibile

Quando un vestito si macchia le strade che si possono seguire sono in genere due. Ovverosia agire tempestivamente ed eliminare subito la macchia fresca. Oppure provare ad eliminarla in un secondo momento con il rischio che questa poi, diventando secca, si trasformi in tutto e per tutto in una macchia ostinata e impossibile.

Basti pensare ad un vestito che si macchia sul posto di lavoro o magari quando siamo in viaggio. E quindi non è proprio possibile intervenire rapidamente per la rimozione della macchia. Vediamo allora, in ogni caso, come fare ad eliminare qualsiasi tipo di macchia dagli indumenti facendo leva sui preziosi consigli e rimedi della nonna. Precisamente, quelli che prevedono per la pulizia, e quindi per la rimozione delle macchie, l’uso di prodotti naturali.

Come togliere qualsiasi macchia fresca e non solo

Nel dettaglio, la procedura standard per la rimozione di macchie che sono fresche è quella che prevede, nell’immediato, l’uso di carta assorbente per tamponare. Dopodiché si cosparge sulla macchia abbondante talco. Per poi lasciare in posa per qualche ora.

Dopodiché, spazzolando il talco, la macchia dovrebbe sparire. O comunque con un lavaggio a mano del capo l’indumento tornerà pulito e profumato. Ecco, quindi, come togliere qualsiasi macchia fresca.

In presenza di macchie fresche, inoltre, l’errore più comune da evitare è quello di coprire subito la macchia con il sapone liquido. Oppure strofinando con il sapone di Marsiglia. In questo modo, infatti, si rischia quasi sempre di peggiorare la situazione. In quanto lo sporco che ha generato la macchia potrebbe fissarsi nel tessuto.

Quando la macchia invece è secca, il rimedio naturale più efficace è rappresentato dal sale. Mettendolo in posa per qualche ora, meglio se per tutta una notte. Per poi sciacquare con acqua tiepida e aceto prima di inserire il capo nel ciclo lavatrice-asciugatrice.

Quando per l’indumento bisogna procedere con l’ammollo con il detersivo

Se invece la macchia è non solo secca, ma anche vecchia e impossibile, allora l’ammollo per almeno un’ora è di norma il rimedio della nonna migliore, e quindi più efficace. Nella fattispecie, basterà mettere il detersivo per i piatti, o quello in polvere, all’interno di una bacinella riempita con acqua fredda. Trascorsa almeno un’ora, si potrà poi procedere con la rimozione della macchia strofinando leggermente e delicatamente, oppure muniti di una spazzola. Nel caso in cui la macchia secca e impossibile non fosse andata via del tutto, allora basterà ripetere l’operazione.

Lettura consigliata

Come togliere odore e macchie di sudore dai vestiti e capi sportivi