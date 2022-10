Come togliere la vecchia cera dal pavimento senza rovinare la superficie

Tra le macchie sul pavimento che spesso sono difficili da rilevare ci sono quelle di cera. Perché può capitare che, accendendo una o più candele, la cera cade senza accorgersene. Con la conseguenza che poi, dopo averla rilevata, ci sarà da rimuovere sul pavimento una o più macchie di vecchia cera.

La rimozione della cera che è diventata dura e vecchia, inoltre, nasconde sempre delle potenziali insidie. In quanto il metodo e la tecnica di rimozione della vecchia cera cambia in genere in ragione del tipo di materiale di cui è costituito il pavimento. Vediamo allora quali sono le soluzioni più efficaci, per esempio, al fine di rimuovere la cera vecchia dal pavimento che è in legno. E dalle superfici che, invece, sono in ceramica o gres.

Come togliere la vecchia cera dal pavimento anche con lo spazzolino da denti

Nel dettaglio, per le superfici che sono in legno la cera, o comunque i residui, si può rimuovere munendosi di uno spazzolino da denti. E di un panno morbido. Andando a rimuovere la cerca con lo spazzolino delicatamente al fine di non rovinare la superficie.

Se la cera è ormai molto secca, allora per le superfici che sono in legno è meglio ammorbidirla. Con una soluzione a base di acqua con l’aggiunta di qualche goccia di aceto bianco. Per poi rimuovere sempre delicatamente la cera, dopo aver lasciato agire, aiutandosi con qualche strato di carta assorbente. Ecco, quindi, come togliere la vecchia cera.

Ecco la soluzione più efficace quando le superfici sono in ceramica o gres

Per le superfici che sono in ceramica, invece, la rimozione della vecchia cera può essere effettuata pure con i solventi. Essendo infatti una superficie che è meno delicata rispetto al pavimento in legno. Al riguardo ci sono in commercio dei solventi che si versano puri sulla macchia. Si lascia agire e poi si strofina delicatamente con una spugnetta abrasiva. Per poi concludere l’operazione raccogliendo tutti i residui della cera che è stata rimossa con la carta assorbente.

Se invece a terra c’è una vera a propria scia di cera vecchia, secca e indurita, allora sul pavimento che è ceramica occorre utilizzare e passare lo straccio con una soluzione di acqua e ammoniaca. Indossando guanti di gomma e tenendo l’ambiente ben ventilato. Con la soluzione di acqua e ammoniaca, infatti, passando più volte lo straccio, delicatamente, tutta la cera vecchia sparsa sul pavimento tenderà a staccarsi completamente.

Lettura consigliata

Come togliere la cera depilatoria dal pavimento e dalle superfici