I cavolfiori sono tra gli ortaggi più deliziosi che ci regala la stagione fredda. Ne esistono infinite varietà, che si prestano ad essere trasformate in deliziose pietanze. Il cavolfiore è un ortaggio talmente versatile che può essere utilizzato in qualsiasi tipi di preparazione: dai primi piatti (ottima la pasta col cavolfiore), ai contorni, alle salse. Ma per renderlo ancora più delizioso, il modo migliore è cucinare il cavolfiore al forno. In questo modo non solo otterremo un piatto buonissimo e salutare ma eviteremo anche di diffondere l’odore di cavolfiore in tutta la casa. Vediamo quindi come realizzare una ricetta semplicissima per fare il cavolfiore al forno.

Ingredienti

un cavolfiore di grandi dimensioni;

un bicchiere di olio di oliva;

un mazzetto di erbe aromatiche (rosmarino, timo, origano, alloro, santoreggia, etc);

due spicchi d’aglio;

un cucchiaino di curcuma;

mezzo cucchiaino di peperoncino piccante in scaglie (facoltativo);

due cucchiai di formaggio grattugiato;

sale q.b.

Procedimento

Il procedimento è semplicissimo e veloce. Affettiamo il cavolfiore in quattro o cinque fette spesse e disponiamole su una teglia ricoperta di carta da forno. Prendiamo il nostro mazzetto di aromatiche e gli spicchi d’aglio e affettiamoli finemente. In una ciotola capiente versiamo un bicchiere di olio di oliva, le aromatiche, l’aglio, un cucchiaino di curcuma, e del peperoncino piccante se lo gradiamo. Aggiungiamo un pizzico di sale. Stendiamo questa “salsa” sulle fette di cavolfiore nella nostra teglia e passiamo alla cottura di questo piatto gustoso.

Inforniamo a 180º per circa 10 minuti. Controlliamo frequentemente lo stato di cottura del nostro cavolfiore. Trascorsi 10 minuti, estraiamo la teglia, giriamo le fette, e inforniamo nuovamente per altri 10 minuti. Quando il cavolfiore sarà cotto, cospargiamo la superficie delle fette con il nostro formaggio grattugiato e inforniamo nuovamente per pochissimi minuti in modalità grill. Ecco realizzata una ricetta semplicissima per fare il cavolfiore al forno.