Nelle fredde e corte giornate invernali i nostri amici a 4 zampe ci fanno compagnia e chiedono qualche coccola in più nel divano. I nostri cuccioli ci amano incondizionatamente e spesso ci aiutano anche a vivere meglio e a sentirci meno soli.

Ogni “padrone” ha anche delle responsabilità nei confronti del proprio cane e non può tirarsi indietro. Oltre che dare amore e affetto, deve pensare ai suoi bisogni e necessità e ritagliare del tempo utile da dedicargli. Dovrebbe anche mantenere gli ambienti igienizzati e ben puliti, per il benessere di tutti.

Quindi, è necessario ripulire le sue coperte e cucce, giocattoli, ciotole, per evitare che germi e batteri possano proliferare. Come tanti altri animali domestici, anche il cane perde molto pelo, disperdendolo in ogni angolo di casa.

In linea di massima, i momenti di maggiore perdita sono 2, ovvero primavera e autunno, ma anche il resto dell’anno troviamo peli dappertutto. Questo accade perché rinnovano il pelo, adattandosi ai diversi fattori climatici. Se poi notiamo una perdita anomala o localizzata, potrebbe essere una buona idea consultare il veterinario e fare degli accertamenti.

Se stiamo ancora valutando la razza adatta a noi e non vogliamo problemi di peli in casa, allora dovremmo valutare anche questi bellissimi esemplari.

Ecco le adorabili razze di cani che dovremmo scegliere se non vogliamo peli per casa

I Bolognesi sono cani italiani giocherelloni e affettuosi, poco aggressivi e facilmente addestrabili. Sembra perdere una quantità di pelo scarsa, ma dobbiamo spazzolarlo molto spesso, perché potrebbero formarsi molti nodi.

Famoso per molte pubblicità e film, il Cairn terrier, cane curioso e vivace ma dal cuore d’oro. Non fa la muta, quindi è raro trovare i suoi peli sparsi per casa, possiamo dire addio ai peli disseminati sui vestiti e nei copridivani.

Un altro adorabile cane è lo Schnauzer nano, ha un muso particolare e molto caratteristico, perché i suoi baffi e le sopracciglia gli conferiscono un’aria vintage un poco buffa. Non perdono praticamente pelo ed è ipoallergenico.

2 razze a pelo lungo

Se siamo alla ricerca di un cane attivo, con forte personalità, amorevole, ma di piccole dimensioni, allora il Maltese fa per noi. Pieno di energia e instancabile, ha un muso simpatico e molto dolce. Nonostante abbia un manto lungo e bianco, non perde molto pelo se lo spazzoliamo settimanalmente. In alternativa, possiamo anche scegliere di accorciargli il pelo.

L’Havanese è molto dolce, ha un carattere solare e tranquillo, nonostante il pelo lungo sono inclusi tra le razze ipoallergeniche, che praticamente non perdono pelo, se curato adeguatamente, una spazzolata quotidiana e un bagno mensile potrebbero bastare per mantenere un manto lucido e morbido.

Ecco, quindi, quali razze di cani adorabili dovremmo scegliere se non vogliamo peli per casa, non trascurando mai la toelettatura.