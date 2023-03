Gli orologi al polso di Bezos e Musk: quanto valgono e quali sono le alternative migliori

Sono gli uomini più ricchi e potenti del Pianeta e i loro gusti influenzano milioni di persone, ma ciò che collezionano è spesso irraggiungibile. Vediamo cosa si può fare in materia di orologeria.

Il CEO di Amazon Jeff Bezos si aggirava intorno ai 190 miliardi di dollari di valore nel 2021. Il suo valore è cresciuto nel tempo e anche quello degli oggetti che colleziona. Proprietario della villa appartenuta un tempo al produttore cinematografico Jack Warner, l’acquisto gli è costato 165 milioni di dollari. Bezos possiede anche la casa più grande di Washington pagata 23 milioni di dollari e il Washington Post pagato 250 milioni di dollari.

Tornando con i piedi per terra, i suoi 2 orologi preferiti hanno costi molto inferiori. Il primo con cui è stato spesso fotografato è il Nardin Dual Time Ulysse di produzione svizzera, ha la cassa in acciaio inossidabile e 42mm di diametro. Il prezzo si aggira sui 10 mila euro. Un’alternativa a questo prezioso orologio può essere il Philip Watch uomo del valore di 400 euro che si può trovare in rete scontato al prezzo di 339 euro.

Guardare l’ora con classe

Gli orologi al polso di Bezos e Musk sono solidi e affidabili. Non hanno fronzoli e non sono impreziositi da diamanti come avviene per molte star dello sport e della musica. E infatti lo Speedmaster Omega a cui il creatore di Amazon è affezionato è una vera icona e rappresenta un modello di solidità e bellezza. Valore 12 mila euro, ha un diametro di 44 mm con lancette radiate. Se volessimo trovare un’alternativa potremmo cercare il Bulova Lunar Pilot che costa meno di 600 euro. Molto performante e resistente sarebbe davvero un ottimo acquisto.

Elon Musk nel tempo libero ama stare nel deserto, partecipare alle feste e assaggiare vino e tequila pregiatissime. Una bottiglia di tequila Tesla costa tanto per fare un esempio 250 dollari. Musk non scherza proprio quando si tratta di affari e di lusso. Il suo orologio Omega Seamaster Acqua Terra da 10 mila euro è fatto in titanio, ha un diametro di 43 mm e il bracciale di acciaio inossidabile. Se volessimo trovare un’alternativa potremmo provare con un Maurice Lacroix Aikon del diametro di 42 mm. Il valore è di 1.900 euro, famose le collezioni degli anni novanta, ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Gli orologi al polso di Bezos e Musk e altri che possiamo comprare anche noi

Un altro orologio che piace molto all’amministratore delegato di Tesla è il Rolex Datejust, classico, memorabile, iconico, difficile trovare un difetto. Nato nel 1945, ha la lente di ingrandimento Cyclope e un’ottima leggibilità. Il prezzo si aggira sui 5 mila euro ed è il modello per cui è più facile trovare un’alternativa.

Quello che più si avvicina potrebbe provenire dalla tradizione militare ed è l’Hamilton della collezione Khaki Field. Valore 645 euro, 40 mm di diametro, carica automatica, vetro zaffiro. Ha una riserva di carica di 80 ore e 5 bar, cioè 50 metri, per l’immersione. A dimostrazione di una ottima tenuta dell’impermeabilità. Avvicinarsi ai pezzi pregiati degli uomini più ricchi del Pianeta è impresa impossibile. Ma le alternative sono in grado di renderci molto felici.