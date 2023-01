Comprare azioni Amazon o Apple a Wall Street? Qual è la più sottovalutata e conveniente secondo gli analisti?

Molto probabilmente, come da nostro studio delle serie storiche, Wall Street potrebbe essere all’inizio di un forte rialzo dei prezzi. Le probabilità sono molto alte che sia stato segnato il minimo di gennaio, e forse nelle scorse settimane, anche il minimo del decennio in corso. Su cosa investire , e quali potrebbero essere delle buone opportunità. Ad esempio, comprare azioni Amazon o Apple?

Se da lunedì in poi, non ci sarà un repentino ridimensionamento dei prezzi, molto probabilmente il 6 gennaio avrà rappresentato per i mercati azionari internazionali un punto di svolta, non solo per il mese in corso, ma probabilmente per tutto l’anno, se non l’intero decennio.

Come far fruttare i propri soldi e investire nel modo migliore possibile?

Se la storia si ripeterà, i nostri calcoli ci fanno ritenere, e ne abbiamo molte ragioni di non dubitare, che il rendimento annuale potrebbe attestarsi intorno al 15/20%.

Su cosa investire e cosa comprare a Wall Street? Ribadiamo che il migliore approccio, e con più probabilità di guadagnare è quello di avere un’asset allocation sulle Borse mondiali, e di investire in ottica di lungo termine, comprando possibilmente anche tutti i ribassi.

All’acquisto e vendita di azioni dovrebbe destinarsi una piccola percentuale del proprio portafoglio.

Comprare azioni Amazon o Apple?

Abbiamo consultato delle riviste specializzate del settore, e di seguito riporteremo l’analisi di bilancio e le raccomandazioni degli analisti sulle due società. Inoltre, aggiungeremo l’analisi grafica secondo il nostro modello basato sulle serie storiche e sui calcoli di probabilità.

Amazon, ultimo prezzo a 86,08 dollari. Il titolo ha segnato da poco i minimi degli ultimi 4 anni, e potrebbe forse aver segnato un bottom pluriennale. Le stime degli analisti (53 giudizi) indicano un fair value a 139,20 dollari per azione. La tendenza di lungo termine è rialzista, e negli ultimi giorni le azioni hanno toccato dei livelli rilevanti dai quali si potrebbe ripartire con forza. Si è formato uno swing settimanale rialzista, e questo potrebbe portare i prezzi a salire velocemente. Nuovi ribassi solo sotto 81,21 dollari.

Apple, ultimo prezzo a 129,62 dollari. Il titolo ha segnato da poco tempo i minimi degli ultimi 2 anni, e potrebbe forse aver segnato un bottom pluriennale. Le stime degli analisti (45 giudizi) indicano un fair value a 170,73 dollari per azione. La tendenza di lungo termine è rialzista, e nelle ultime settimane le azioni hanno toccato dei livelli rilevanti dai quali si potrebbe ripartire con forza. Si è formato uno swing settimanale rialzista, e al superamento di 131,41 potrebbe portare i prezzi a salire velocemente. Nuovi ribassi solo sotto 124,17 dollari.