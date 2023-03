I top e i flop del Ftse Mib: quali possibili scenari?

In una seduta di Borsa molto incerta che ha visto, anche se solo per poco, le quotazioni dell’indice principale andare in territorio negativo, i top e i flop del Ftse Mib sono state due big: Unicredit e STMicroelectronics. Queste due azioni, infatti, con un rialzo del 4,38% e un ribasso del 2,85%, rispettivamente, sono state la migliore e la peggiore tra le Blue Chip milanesi. A seguito di questo ribasso, il titolo STMicroelectronics perde il primato di migliore da inizio anno nonostante una performance di tutto rispetto, +34,9%. Nella classifica dei migliori da inizio anno, infatti, è stato raggiunto da Telecom Italia (+36,6%) e superato da Leonardo (34,9%). I top e i flop del Ftse Mib, quindi, sono due titoli che si sono messi in evidenza in questo primo trimestre e potranno continuare a farlo nei prossimi mesi.

La debolezza dell’ultima seduta nulla cambia sul titolo italo-francese

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 28 marzo a quota 44,53 euro, in ribasso del 2,85% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno questo titolo è stato, fino alla chiusura del 28 marzo, il migliore del Ftse Mib. Tuttavia, come già mostrato in un precedente articolo, da febbraio si sta muovendo in uno strettissimo trading range la cui sola rottura potrebbe dare direzionalità alle quotazioni: 44,105 € – 47,025 €.

Anche il ribasso del 28 marzo non ha cambiato lo stato di un titolo che rimane indeciso sul futuro. L’unica conseguenza è che STMicroelectronics ha variato la sua forza relativa rispetto al Ftse Mib che è diventata negativa.

Ottimo segnale rialzista per Unicredit che scatta acquistando forza relativa rispetto al Ftse Mib

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 28 marzo in ribasso del 4,38% rispetto alla seduta precedente, a quota 17,15 €.

Dopo la debolezza di qualche giorno fa, le azioni Unicredit scattano al rialzo rafforzando lo scenario rialzista. In quest’ottica di fondamentale importanza è stata la rottura della resistenza in area 16,68 €. Fino a quando questo livello resisterà alle pressioni ribassiste il rialzo potrebbe continuare fino in area 20 €.

Ovviamente una chiusura sotto area 16,68 € indebolirebbe fortemente lo scenario rialzista.