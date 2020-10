Con i tempi che corrono, acquistare un’auto diventa difficile. La crisi economica sta costringendo tutti a rivedere i propri piani. Vediamo come tenere in vita un’auto per tanto tempo. Tra le varie manutenzioni da fare, focalizziamo l’attenzione sul cambio dell’olio motore. L’operazione va fatta ad un determinato numero di chilometri. L’operazione è indispensabile e utile per la salute della stessa auto. Perciò, è bene leggere con attenzione il seguito. Prima di tutto, l’operazione del cambio olio motore non necessita di portare l’auto ad un’officina. Quindi, quando si accende la spia del cruscotto, meglio provvedere, altrimenti sono guai seri.

L’automobilista può farlo autonomamente

Per fare il cambio dell’olio motore basta aprire il vano motore e controllare il livello con l’asticella. Successivamente procedere con il rabbocco. Gli esperti di ProiezionidiBorsa consigliano di fare questa operazione ogni 15mila chilometri per le auto con motore a benzina. Invece, per i motori a diesel si raccomanda ogni 25mila chilometri. Inoltre sveliamo il trucco per non dimenticare quando fare il cambio dell’olio motore.

L’auto è dotata di un libretto di manutenzione dove poter annotare la data e i chilometri. Nel caso in cui, il libretto non ci sia, i comuni contenitori sono dotati di un adesivo da applicare in qualunque posto dell’auto dove segnare le informazioni. Un’altra operazione che va fatta, è la sostituzione del filtro. Però in questo caso da soli non si riesce a farlo. Molti automobilisti attenti, perciò, preferiscono dirigersi verso una officina per fare il cambio d’olio. L’operazione costa di più ma almeno si tiene in salute la propria vettura.

L’olio nel motore a cosa serve

L’olio svolge una funzione importante per l’auto. Ha una azione lubrificante sulle varie componenti meccaniche e protegge il motore dalle impurità. L’olio è sottoposto a stress continui perché via della combustione a temperature elevate. Dopo aver letto questo articolo hai capito come tenere in vita un’auto per tanto tempo.