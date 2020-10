Con la pandemia in corso come proteggere dal Covid la salute insieme a redditi e risparmi? Perché la crisi, oltre che sanitaria, è pure economico-finanziaria. Soprattutto ora, con la seconda ondata dell’infezione in atto praticamente su scala globale. E rischia seriamente di mettere di nuovo il bavaglio ad una ripresa economica già incerta.

In altre parole, focalizzando l’attenzione sul nostro Paese, quali capacità hanno, o comunque dovrebbero avere, le famiglie italiane per poter davvero reagire allo shock pandemico?

Ecco come proteggere dal Covid la salute insieme a redditi e risparmi

Nel dettaglio, aspettando il vaccino, per proteggersi dal coronavirus, allo stato attuale, l’unica soluzione concreta è la prevenzione. Dall’uso della mascherina al distanziamento sociale.

Oltre, ovviamente, a tutte le altre raccomandazioni fornite dalle Autorità statali e sanitarie. Per difendere il reddito ed i risparmi, invece, le scelte individuali possono incidere relativamente, solo fino ad un certo punto.

Per proteggere il reddito, a ben vedere, attualmente tutto o quasi è riposto negli interventi del Governo italiano a sostegno del mercato del lavoro. Dai bonus alla cassa integrazione, fino al divieto dei licenziamenti. Per quanto riguarda, invece, la salvaguardia dei risparmi, a fare la differenza è sostanzialmente l’alfabetizzazione finanziaria.

Rischio di depressione economica in seguito all’emergenza sanitaria

Il risparmiatore che sa gestire le proprie finanze con consapevolezza e raziocinio è, in genere, più abile a risolvere potenziali situazioni di vulnerabilità finanziaria. Dalle perdite da investimenti alle spese impreviste, passando per i periodi critici. Quale è, appunto, questo attuale, quando non è per niente improbabile che in un mese le uscite superino le entrate.

Quando i conti non tornano, alla vulnerabilità si aggiunge, poi, pure la fragilità finanziaria. Ed in tal caso può essere utile un check-up della propria globale situazione economico-finanziaria al fine di poter far leva, prima di tutto, su una maggiore propensione al risparmio. E poi pure su una maggiore capacità di pianificazione economica del bilancio familiare.

Il che significa anche saper gestire al meglio le situazioni di emergenza. Proteggendosi proprio in questo particolare momento storico-sociale dagli effetti del Covid su redditi e risparmi.