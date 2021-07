I capelli sono il simbolo della bellezza e l’emblema della nostra personalità e unicità. Li nutriamo, applichiamo degli impacchi per proteggerli dal caldo, li tagliamo per renderli più forti.

Ma purtroppo, man mano che l’età avanza, ci sono dei processi fisiologici, che non possiamo fermare.

La chioma comincia ad ingrigirsi e soprattutto dopo i 50 anni i nostri capelli cominciano ad assottigliarsi, diventando più fragili. Di conseguenza, ci sarà una perdita di massa capillare più veloce, che in alcuni casi può tradursi in una perdita di volume consistente.

Come tagliarsi i capelli a 60 anni per sembrare più giovani e cambiare radicalmente il look

Questo processo fisiologico dato dall’età che avanza, però, non deve fermarci. Possiamo osare e divertirci con i nostri capelli a qualsiasi età. Colore e tagli corti. Sono solo alcuni cambiamenti che le donne possono scegliere per sembrare più giovani e sbarazzine.

Se i capelli sono molto fini e sottili, possiamo optare per un taglio pixie. Un caschetto molto corto, amato dalle donne. Possiamo decidere se completare il nostro look con una frangia molto corta. Un taglio versatile e semplice da sistemare in poco tempo.

Se non vogliamo tagliare i capelli molto corti, possiamo optare per un caschetto con le punte più lunghe sul davanti. Un taglio scalato, sbarazzino che dona più volume hai capelli. Scegliamo di completare il look con una frangia che ci renderà più giovani, nascondendo i segni dell’età sulla fronte.

Per chi non desidera il taglio corto?

I capelli lunghi stanno bene anche alle donne di 60 anni. Basta trovare la lunghezza adatta al proprio viso. Come abbiamo visto, con il passare degli anni i capelli tendono ad indebolirsi. Quindi, se decidiamo di optare per un taglio lungo, dobbiamo averne molta cura. Tagliare spesso le punte, nutrirli e curarli.

Ecco come tagliarsi i capelli a 60 anni per sembrare più giovani e cambiare radicalmente il look.

