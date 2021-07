C’era una volta un film western cult per tutti gli appassionati: i magnifici 7. Riportato alla ribalta qualche anno fa dal remake del talentuoso regista Antoine Fuqua, consigliato anche per la bravura dei suoi attori. I protagonisti di questo articolo non sono i cowboys ma gli alimenti alleati della pelle. Ecco i magnifici 7 a tavola che rendono la pelle bella e luminosa senza cosmetici costosi in cui investire. La salute della nostra pelle è molto importante non solo per l’estetica ma anche per la salute in generale. Ecco tra conferme e sorprese gli alimenti promotori di un derma da star.

Olio di cocco e succo di limone

Una coppia forse inattesa quella di cocco e limone. Il primo ricchissimo di proteine e grassi benefici che aiutano la riproduzione delle cellule e la rassodano in maniera naturale combattendo l’età. Il secondo che agisce in maniera indiretta purificando fegato e intestino e di conseguenza alleggerendo la pelle delle tossine. L’ideale per una pelle pulita: acqua e limone al mattino prima di colazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I magnifici 7 a tavola che rendono la pelle bella e luminosa senza cosmetici

Spinaci e cetrioli: una sorpresa e una conferma. Il cetriolo dall’alto della sua altissima presenza d’acqua è l’idratante per eccellenza. Ma gli spinaci che conosciamo soprattutto per il ferro contengono acido folico, il meccanico del DNA. È considerata la vera e propria riparatrice della pelle questa vitamina in grado di contrastare anche le rughe.

Mandorle e mirtilli

Piacevoli e gustosi, mandorle e mirtilli sono altri 2 splendidi alleati della nostra pelle. Le mandorle contengono grassi buoni e soprattutto la vitamina E che protegge la pelle e ripara i danni degli agenti esterni. I mirtilli sono uno degli alimenti più ricchi di antiossidanti in assoluto e per questo ci proteggono dall’invecchiamento cellulare. Oltretutto depurando e ripulendo il sangue.

La vitamina delle uova

Chiudiamo con le uova che molti apprezzando come fonte di energia ma che pochi sanno contenere la vitamina che pulisce e guarisce le irritazioni della pelle. Parliamo della vitamina A.

Approfondimento

Combatte la stitichezza e dona energia questa pianta sconosciuta e ricca di minerali