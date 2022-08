C’è sempre questa convinzione che per ogni fascia d’età ci sia un abbigliamento più consono. Dopo i 50 anni ci si dovrebbe vestire più da signora, con abiti e tailleur di pregio. Dopo i 30 si inizia con gli spezzati o i completi con pantalone e giacca, abiti che si indossano in ufficio. Ma tra i 40 anni e i 50 anni c’è come un limbo, in cui difficilmente si trova il proprio posto.

Partendo dal presupposto che si tratta di convinzioni, ognuno dovrebbe vestirsi come si sente più a suo agio. Tuttavia, è normale cercare qualche consiglio quando si tratta di cambiare stile. Non è semplice trovare lo stile personale, soprattutto in età un po’ di passaggio come i 40 anni.

Consigli e idee look da copiare per vestirsi bene anche a 40 anni

Esistono dei capi che possiamo definire indispensabili nell’armadio di ogni donna. Capi versatili che creano una sorta di base intorno a cui far ruotare tutto l’armadio. Uno di questi è sicuramente il blazer dal taglio dritto, ideale per nascondere pancia e fianchi. Perfetto per essere più formali, ma anche sbarazzino se indossato su un abito più casual.

Lo stesso vale per i pantaloni stile sartoriale, che assumono un aspetto più giovanile nelle tonalità più accese. Basta con i pantaloni neri e marroni, osiamo con il verde, il blu o anche il mattone.

Sì alle ruches e agli abiti bustier

Sono due dettagli che ci fanno sembrare istantaneamente più giovani e belle. Le rouches sono un tocco di classe da portare su maniche e scollature. Ideali sia come piccolo dettaglio che come focus di tutta la blusa o la camicia. Meglio ancora se translucida, con la manichetta corta e sotto una canotta crop.

Non solo le ventenni possono permettersi di mostrare l’ombelico, basta calibrare bene le altezze. Invece di optare per jeans e pantaloni a vita più bassa, scegliamo quelli a vita alta se abbiamo il busto corto. Se invece siamo abbastanza proporzionate, meglio scegliere una vita media. Questa altezza ci aiuta anche a proporzionare meglio la figura, snellendo la silhouette.

Il secondo capo che non può mancare nell’armadio di una quarantenne di classe è l’abito bustier. Splendidi i modelli in raso o satinati, che possiamo portare sia in estate che in autunno. In estate, abbiniamoli a dei sandali o décolleté dalla punta affusolata. In autunno, invece, sono perfetti con un tronchetto o uno stivale dal gambale alto. Sopra abbiniamoci un blazer leggero oppure un cardigan a kimono, super di tendenza per il prossimo autunno.

Ecco, con questi consigli e idee look da copiare per vestirsi con classe non sbaglieremo un colpo. Alla fine, il segreto sta tutto nella scelta dei capi migliori che rispecchino il nostro stile. Non c’è bisogno di capi costosi per essere raffinate ed eleganti, ma solo dei capi giusti.

