Come sta Daniele Bossari e di cosa ha sofferto: tornerà in tv? E con quale programma?

Nato a Milano, noto conduttore televisivo e radiofonico, Bossari ha passato un brutto periodo a causa dei problemi di salute. Ne ha spesso parlato nelle sue interviste in cui si è detto pronto ad una seconda giovinezza, la sua carriera non è per niente finita.

Chi non lo conosce bene potrebbe legare la sua figura alla partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip che ha vinto nel 2017. Oppure lo associa alla figura di Filippa Lagerback, la moglie che da anni è una presenza fissa nel programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Eppure Daniele Bossari è stato uno dei giovani presentatori più importanti della tv italiana negli anni Novanta. Presenza fissa di MTV, presentatore del Festivalbar, programmi come Fuego, Saranno famosi e Furore ne hanno decretato il successo.

Non sono mancati i programmi degli anni 2000, anche che se con un seguito minore. Il programma Mistero e la rubrica sulle nuove tecnologie all’interno di Verissimo condotto da Silvia Toffanin sono state tra le esperienze lavorative più rilevanti.

Una Fondazione lo ha aiutato

Come sta Daniele Bossari e di cosa ha sofferto? Un carcinoma alla base della lingua ha messo in serio pericolo la sua salute, un male inoperabile che il presentatore ha curato con chemioterapia e radioterapia. La moglie Filippa è testimonial della Fondazione Umberto Veronesi, è stata al fianco del marito e non lo ha mai lasciato durante questo brutto periodo. La coppia ha dichiarato di essersi affidata alla scienza, Daniele Bossari ha vissuto la sua malattia giorno per giorno continuando a fare progetti per il futuro. Questo approccio costruttivo gli è stato insegnato all’interno della Fondazione ed è stato molto utile per affrontare la malattia. Oggi il presentatore sta meglio e può parlare con più tranquillità della sua brutta esperienza.

Secondo la coppia è importante che le persone in vista che hanno avuto problemi di salute raccontino la loro storia per aiutare chi sta soffrendo in questo momento. Essere testimonial e affiancare il lavoro dei medici con la presenza sul campo, secondo Daniele e Filippa, è un modo costruttivo per sostenere la ricerca.

Come sta Daniele Bossari e di cosa ha sofferto. Tutto sul suo futuro

Nel 2022 Daniele Bossari, insieme a Giano Del Bufalo, mercante d’arte e collezionista, ha condotto Il codice dei boss sul canale Dmax. Ricerche e scoperte del mondo dell’arte sono state fatte non solo in Italia ma anche all’estero, questa la novità per la nuova stagione di un programma che ha avuto un buon seguito. Il 2023 sarà un anno importante per Daniele, lui è un pozzo di idee ed è sempre impegnato nella realizzazione di progetti originali. Andrà in onda sempre su Dmax la nuova stagione di Boss del paranormal di cui Bossari sarà il conduttore.

Continua inoltre la sua attività in radio. È impegnato dal 2019 con Radio Deejay per cui cura il programma Il boss del weekend che va in onda sabato e domenica insieme a Federica Cacciola. Curiosa la sua partecipazione nel 2020 alla seconda stagione di Drawing&Dragons, Bossari ha ammesso che i giochi di ruolo sono sempre stati una sua passione fin da quando era piccolo. È probabile che nel prossimo futuro lo vedremo alla guida di un programma molto innovativo.