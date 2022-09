BTP sotto attacco a pochi giorni dalle elezioni politiche e spread in area 226 circa. Da diversi mesi i prezzi del Future continuano a scendere e questo trascina al ribasso i corsi dei titoli di Stato poliennali, aumentando i rendimenti. Oggi il rendimento a 10 anni è intorno al 4%, mentre del 2,60% per quello su scadenze inferiori.

Perchè i BTP stanno scendendo?

In un momento dove la congiuntura economica è in espansione è normale che l’inflazione possa salire e i tassi di interesse aumentare. Questo, insieme allo spread, ha un forte impatto sui prezzi dei titoli poliennali.

Perchè scendono i titoli di Stato poliennali

Quali sono i rischi dei BTP? La volatilità. Vengono emessi a 100 e rimborsati allo stesso valore. Durante la loro vita, dipende dalla scadenza, possono avere delle ampie oscillazioni sopra e sotto questo livello. Di anno in anno, su base semestrale vengono distribuite le cedole (gli interessi).

BTP: come si calcola il rendimento

Negli ultimi mesi 12/13 mesi lo spread si è portato da 95 agli attuali 226. Frattanto la BCE ha alzato i tassi di interesse (tasso di riferimento a 1,25%). Queste variabili incidono sull’andamento dei prezzi.

Queste oscillazioni hanno il “compito di adeguare più o meno” i rendimenti di questi titoli agli attuali tassi di interesse di breve e lungo termine.

Ad esempio, un BTP che prezza a 110 e ha scadenza residua a 10 anni e distribuisce una cedola al 4% avrà come rendimento il 3% circa all’anno.

Un altro con scadenza residura a 10 anni che prezza 90 e con cedola al 4%, se verrà portato alla scdenza avrà come rendimento il 5,1% circa all’anno.

Perchè i BTP stanno scendendo e non è il momento giusto per investire

Per mantenere il polso della situazione ora andremo a studiare i prezzi del BTP Future, che in parole semplici è un contratto derivato usato da privati e istituzionali per comprare e vendere in modo indiretto i BTP.

Alla chiusura di contrattazione del 16 settembre il prezzo ha chiuso a 116,73, in ribasso dello 0,33% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno, il Future ha segnato il minimo a 112 e il massimo a 142,38.

Dove è diretto e comprare il BTP?

La tendenza del Future è ribassista di breve e lungo termine. Fino a quando i prezzi non chiuderanno sopra i 127,58 su base mensile, la discesa potrebbe continuare. Il livello indicato verrà aggiornato di mese in mese.

Non è ancora il momento di investire e comprare in ottica di trading e di breve termine sul mercato secondario del BTP (ad esempio il trentennale), altra cosa è comprare all’emissione.