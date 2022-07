Recuperare e migliorare le foto del cellulare gratuitamente e velocemente

La tecnologia, negli anni, è migliorata sempre più, tanto che anche tramite un cellulare è possibile girare un cortometraggio. Se prima i cellulari erano utilizzati esclusivamente per effettuare chiamate ed inviare messaggi, adesso hanno tutt’altro ruolo.

Nell’era dei selfies, parola che è entrata nel gergo quotidiano, il cellulare svolge una funzione essenziale. Tramite lo smartphone, infatti, è possibile scattare foto e fare video ad una risoluzione straordinaria. Un dato importante per chi ama la fotografia in generale.

Infatti i vecchi cellulari non avevano questa funzione o, nel momento in cui sono stati creati i primi cellulari con la fotocamera, sicuramente gli effetti non erano gli stessi. In ogni caso, non dovremmo disprezzare i vecchi cellulari, perché alcuni possono valere fino a 12.000 euro.

Al giorno d’oggi, una foto ha una sua rilevanza. Non solo corrisponde ad un ricordo indelebile che rimarrà sempre, ma può essere oggetto di likes sui social. Ricordiamo che nel Mondo in cui viviamo la professione che sta spopolando è quella dell’influencer, in cui tutto il “lavoro” si limiterebbe a delle “semplici” foto.

L’influencer è una figura che sponsorizza brand tramite foto o video sui principali social network. Basti pensare ad Instagram. Chi volesse fare l’influencer ha sicuramente bisogno di un buon cellulare con un’ottima fotocamera, sia interna che esterna.

L’applicazione Remini

E chi non può permettersi un buon cellulare? Non tutti, purtroppo, abbiamo le stesse possibilità economiche. Ecco quindi come recuperare e migliorare le foto del cellulare gratuitamente, senza perdere tempo. È stata creata un’applicazione, da scaricare gratuitamente e che si chiama Remini, allo scopo di ottimizzare i nostri selfies.

Quest’applicazione è ideale per chi volesse trasformare una foto di bassa qualità in una nitida e risolutiva, come se fosse stata scattata da un cellulare ad elevate prestazioni. Basta semplicemente cliccare sulla foto che si vuole migliorare e, in men che non si dica, la risoluzione sarà rivoluzionata da scarsa a ottima. Niente più sgranature o foto sfocate. I nostri selfies saranno davvero meravigliosi.

Recuperare e migliorare le foto del cellulare gratuitamente e velocemente

Inoltre, attraverso quest’applicazione è possibile recuperare anche le foto vintage. Abbiamo presente le foto in bianco e nero o quelle color seppia dei nostri nonni? Tramite Remini sarà possibile trasformarle in foto moderne.

In ogni caso, non è l’unica applicazione che si occupa di migliorare le foto scattate dal cellulare. Anche AirBrush e Autodesk Pixlr sono delle ottime alternative. Insomma, a volte basta davvero poco per fare delle foto fantastiche da inserire sui propri social. Ed è tutto gratis, altro che super cellulari o costose macchine fotografiche.

