Creme viso antirughe: 5 prodotti sotto i 10 euro dall’azione idratante amati dalle star

Quali sono le creme viso più economiche che si prendono cura della tua cute? Eccone cinque a basso costo, apprezzate anche dalle star internazionali. Scopri di quali parliamo e perché andrebbero provate almeno una volta.

Spendere molto per un prodotto antietà non è sempre sinonimo di miglior risultato. Questo vale anche per le creme viso antirughe: 5 prodotti a buon mercato si prenderanno comunque cura della nostra pelle. In commercio, infatti, ci sono emulsioni a prezzo contenuto che offrirebbero risultati ugualmente soddisfacenti. Cosicché tu potrai risparmiare sulla spesa e concederti lo stesso il lusso di un trattamento efficace. Vediamo le creme consigliate, a cui perfino i vip non riuscirebbero a rinunciare nella loro routine di bellezza.

Creme viso antirughe: 5 prodotti economici dall’effetto desiderato

In vendita ci sono prodotti per ogni tipo di pelle. Per quelle particolarmente secche consigliamo CeraVe Crema Idratante. Si tratta di una crema a lento rilascio, in grado di idratare a fondo. La puoi trovare in vendita sui siti di e-commerce al prezzo di 9,25 euro. Selena Gomez e la youtuber americana Emma Chamberlain l’avrebbero sperimentata con successo e ne andrebbero particolarmente matte.

La seconda crema da provare è The Inkey List. È perfetta per idratare e nutrire la pelle, grazie all’alto contenuto di vitamina B, C ed E. Un altro fattore da tenere in considerazione è che non unge, poiché sottoforma di gel. La si può comprare nella versione da 50 ml con una spesa di 8,90 euro. Un’altra soluzione per pelli secche o sensibili è L’Oréal Paris, Tripla Attiva Dermo Expertise. Si tratta di una crema che protegge dai raggi UV e altre aggressioni. Inoltre, illumina e ringiovanisce la pelle. Il vasetto si acquista a soli 6,33 euro.

Per la notte, invece, spunta Cien Q10 Night Cream. Applicandola dovremmo veder la cute ristrutturata e affinate le linee più sottili. A 8,98 euro ci si può aggiudicare il barattolino da 50 ml. Infine, proponiamo l’ibrido di Olay/Olaz Anti-Rughe Tonifica e Rassoda. Questo trattamento fa sia da primer che da crema e aiuta a ridefinire il viso. Il prezzo è piuttosto conveniente: 7,50 euro.

Come avere una pelle perfetta spendendo poco

Si potrebbe pensare che per mantenere sana la pelle si debbano acquistare un’infinità di prodotti. Eppure, il primo trucco è quello di sceglierne pochi, ma di qualità. Indirizziamoci verso quelli che contengono i principi attivi ideali, e che allo stesso tempo evitino infezioni e arrossamenti. Le maschere, poi, non sono sempre necessarie. Infatti, volendo si potrebbe ottenere un effetto simile distribuendo uno strato di crema più spesso. In sintesi, nella quotidianità potremmo anche limitarci ai seguenti passaggi: detersione, tonico, siero e crema finale. In questo modo, oltre a farci belle in pubblico, risparmieremo un bel gruzzoletto.

