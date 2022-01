Accettare di trascorrere una serata tra amici o acconsentire ad un primo appuntamento è un’abitudine abbastanza comune e piacevole. Stare in compagnia per svagarsi un po’, in effetti, aiuta a staccare dalla routine quotidiana, rilassa e favorisce la socialità e il divertimento.

Questo finché non ci si rende conto di ritrovarsi in compagnia della persona più monotona e pesante con cui si sia mai avuto a che fare. Capita infatti di incontrare persone allegre e solari, ma anche gente troppo piena di sé, scontrosa, antipatica e, ahimè, anche terribilmente noiosa.

Chi sono le persone noiose

La noia prende il sopravvento, probabilmente quando la persona che si ha davanti affronta discorsi sempre uguali e ripetitivi. Il soggetto in questione ha la fastidiosa caratteristica di lamentarsi di continuo e di non avere la pazienza o l’intenzione di dare la parola agli altri, né tantomeno di ascoltarli. In questo modo non lascia spazio al sano confronto e i suoi interlocutori tendono giustamente a disinteressarsi e distaccarsi. È spesso egocentrico nelle conversazioni, parla sempre dei propri problemi, lamentandosi e sfogandosi con gli altri. L’autocommiserazione lo contraddistingue, vede tutto nero ed incolpa sempre terzi per i suoi guai. Un altro atteggiamento, che potrebbe adottare e risultare tedioso, è il silenzio costante che lascia interdetto chi ha di fronte.

Insomma una persona noiosa a volte sa davvero essere insopportabile, ma basterebbe veramente poco per potersi migliorare: una visione della vita più ottimistica, ampie vedute e la considerazione di altri punti di vista sono di certo un buon punto di partenza. Ma quali sono i segni dello zodiaco più propensi ad adottare comportamenti del genere? Scopriamoli insieme.

Sono questi i segni zodiacali più noiosi e poco interessanti con cui intrattenersi

Le stelle ci dicono che sono questi i segni zodiacali più noiosi. Cerchiamo di capire perché.

Capricorno: i nati sotto questo segno risultano estremamente noiosi perché tendono per la maggiore a restare in silenzio, invece che intrattenere una conversazione. Al contrario, quando prendono l’iniziativa ed instaurano un dialogo, l’argomento spesso riguarda il lavoro e l’introito economico che ne deriva: hanno infatti poca inventiva rispetto alle tematiche da affrontare durante una chiacchierata. Basterebbe, però, un po’ più di spirito d’iniziativa per risultare persone piacevoli ed interessanti.

Scorpione: per questo segno entrare in sintonia con gli altri a volte è proprio difficile. È un segno che si appassiona molto a tutto ciò che fa e tende a voler discutere principalmente dei suoi interessi. È talmente coinvolto che non esiste null’altro di interessante su cui argomentare e per questo appare noioso ed individualista anche se in realtà non lo è. Magari, se ascoltasse di più gli altri scoprirebbe che con la condivisione potrebbero nascere nuove coinvolgenti passioni.

Vergine: i nati sotto questo segno sono dei gran calcolatori. Tendono a far sentire le persone costantemente analizzate, inappropriate e spesso ignorano le loro necessità. Indipendentemente da chi hanno davanti, che sia un adulto o un bambino, parlano comunque delle stesse tematiche e usando lo stesso tono. Credono di avere la risposta per ogni cosa e l’argomento preferito riguarda principalmente i loro interessi. Basterebbe fare meno il piacione per essere una persona gradevole ed intrigante.