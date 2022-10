Con l’arrivo della stagione fredda c’è chi, specie nel Nord Italia, ha già iniziato di sera ad accendere il camino. Così come c’è chi da un lato dovrà fare i conti con la bolletta per il condizionatore, visto che i prezzi dell’energia in questo momento sono altissimi, e dall’altro lato si dovrà garantire tra le mura domestiche il necessario comfort per sé stessi e per la propria famiglia. Andando proprio a ottimizzare i consumi energetici.

Vediamo allora come stare al calduccio d’inverno utilizzando il condizionatore ma senza far impennare eccessivamente i consumi di energia. E vediamo anche quali sono in inverno, per riscaldarsi, le alternative all’impianto di climatizzazione a pompa di calore.

Come usare bene il condizionatore in inverno e quali sono le alternative

Nel dettaglio, prima di fornire consigli utili sull’uso del condizionatore a pompa di calore durante la stagione fredda, c’è da dire che, in realtà, a fare la differenza, prima di tutto, è l’isolamento termico dell’abitazione. E quindi, tra l’altro, occorre controllare già da ora tutti gli infissi affinché non ci siano spifferi. Inoltre, il consumo del condizionatore nel periodo invernale dipende anche dalle dimensioni del locale da riscaldare.

Detto questo, su come usare bene il condizionatore in inverno c’è da dire che un Decreto del MITE, firmato lo scorso 6 ottobre del 2022, ha fissato la temperatura massima nelle abitazioni a 19 gradi centigradi. Addirittura a 17 gradi negli uffici e anche nelle fabbriche dove si lavora.

Il Decreto è stato emanato al fine di ridurre i consumi energetici proprio per le prossime settimane. Visto che il nostro Paese, per superare l’inverno, attingerà dagli stoccaggi di gas, considerando la forte riduzione dei flussi di materia prima energetica provenienti dalla Russia.

La stufa a pellet come alternativa, ma attenzione ai termosifoni

Quindi, per il prossimo inverno in Italia servirà grande responsabilità da parte di tutti nell’uso del condizionatore a pompa di calore. E quindi niente temperature tropicali tra le mura domestiche fino magari ai 25 gradi centigradi. Mentre per quel che riguarda le alternative al condizionatore in inverno, si può puntare sulle stufe alimentate a biocombustibile. Ovverosia, le termostufe a pellet. Anche al fine di trasferire il calore ai termosifoni.

In questo caso occorrerà eliminare dai caloriferi ogni cosa che possa creare ostacolo o comunque ingombro, limitando di conseguenza la diffusione del calore. In più, quando è possibile, per massimizzare lo sfruttamento del calore si possono posizionare dietro i caloriferi dei fogli di alluminio.

Lettura consigliata

Come riscaldare casa senza gas e termosifoni con 3 alternative economiche