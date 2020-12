Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli Esperti di ProiezionidiBorsa intendono proporre un primo piatto gourmet da replicare a casa con semplicità. Si tratta dei paccheri con pesto di pistacchi, pomodori pachino e gamberi. Ecco, quindi, come realizzare un primo piatto di pesce da fare a casa e con cui sentirsi al ristorante.

Ingredienti

paccheri secchi; pesto di pistacchio; granella di pistacchio; gamberi freschi; pomodori pachino; sale; olio d’oliva.

Qualche premessa di base

I paccheri con pesto di pistacchi e gamberi sono un primo piatto di pesce da fare a casa e con cui sentirsi al ristorante. Prepararli è davvero semplice ed è impossibile non stupire il palato dei commensali con questo primo piatto avvolgente. Iniziare mettendo a bollire l’acqua per la cottura dei paccheri. Questo particolare formato di pasta può essere fresco o secco. I paccheri secchi, pur richiedendo qualche minuto in più di cottura rispetto ai primi, hanno la consistenza perfetta per questa ricetta.

Riguardo al pesto, invece, si può scegliere di acquistarlo già pronto o di prepararlo in casa. In questo secondo caso, basterà munirsi di pistacchi non salati, formaggio grattugiato, olio, sale e aglio. Pestare tutto al mortaio, fino a ottenere un pesto sufficientemente pastoso e ben amalgamato.

Acquistare un pesto di pistacchio, rigorosamente di Bronte, sarà una scelta veloce e altrettanto vincente.

Come preparare ottimi paccheri con pesto di pistacchi, pomodori pachino e gamberi

Cuocere i paccheri in acqua salata seguendo i tempi di cottura indicati sulla confezione. In padella, soffriggere dell’olio nel quale tuffare i pomodori pachino tagliati a metà. Aggiungere un cucchiaino di zucchero per caramellare il pomodoro e poi i gamberi sgusciati. I gamberi necessitano di pochissimi minuti di cottura e vanno scottati appena. Aggiungere un mestolo di acqua di cottura al sughetto e mantecare i paccheri per due o tre minuti, con una bella manciata di formaggio grattugiato.

In questo modo è possibile creare una deliziosa salsa che avvolgerà i paccheri. Aggiungere qualche cucchiaio abbondante di pesto di pistacchi e mantecare ulteriormente. Impiattare il tutto e cospargere la pasta di granella di pistacchio, senza essere parsimoniosi. Ecco la ricetta di un primo piatto di pesce scenografico e gustoso.