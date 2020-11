Tutti abbiamo cambiato molti smartphone dall’avvento dei telefoni cellulari a oggi.

Molti di noi non osano separarsene e li tengono come reliquie sepolti e dimenticati all’interno dei cassetti.

Ma se invece di lasciarli inutilizzati fosse possibile dare loro nuova vita?

Sì, è davvero possibile riutilizzarli in modo innovativo e curioso.

Ma quindi come è possibile riutilizzare questi smartphone?

Ecco 5 modi curiosi per riciclare un vecchio smartphone

1) La prima idea che passa per la testa è quella di utilizzare il vecchio telefonino come sveglia. Questo può permettere di puntare la sveglia anche se si preferisce tenere lo smartphone spento durante la notte.

2) Se si possiede un telefono più vetusto sarà possibile utilizzarlo come radio o come stereo.

Perché in questo caso va bene anche un oggetto più datato? Perché la radio è presente sui telefoni sin dai primi modelli usciti sul mercato.

Sicuramente usare un altro telefono per ascoltare la musica aiuta a preservare la batteria del modello più recente.

3) Un altro curioso utilizzo che si può fare di un vecchio smartphone è trasformarlo in un telecomando per il televisore.

Per fare questo, però, è bene sottolineare che lo smartphone dovrà essere se non di ultima generazione almeno tra i più recenti.

Questo è necessario perché per trasformarlo in telecomando bisognerà accedere all’Apple Store o a Google Play per scaricarne la relativa applicazione.

4) Il quarto modo curioso per riutilizzare un vecchio smartphone è quello di impostarlo come navigatore satellitare GPS. Questo è possibile, come nel caso precedente, solo se lo smartphone è comunque recente.

5) Nel caso in cui si abbiano dei figli è possibile riciclarlo come baby monitor collegato al Wi Fi, per controllarli a distanza utilizzando delle applicazioni.

Ecco quindi descritti 5 modi curiosi per riciclare un vecchio smartphone.

In ogni caso si ricorda che, soprattutto per gli smartphone di un certo valore e recenti, la soluzione potrebbe essere rappresentata dai siti di second hand.

Su questi siti sarà possibile rimettere sul mercato il telefono che non si utilizza più per ricavarne qualche soldo.