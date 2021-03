La definizione di “narcisista” non è così semplice come si potrebbe immaginare. Vi sono diversi studi su tale argomento. La letteratura scientifica si riferisce al narcisista in modi differenti. Si parlerà di tratti narcisistici o del disturbo narcisistico di personalità da DSM-5.

Urge una chiarificazione. Dal punto di vista clinico e diagnostico i “tratti” sono aspetti di una personalità. Quest’ultima, invece, racchiude in sé determinati tratti e va ad incasellarsi in una diagnosi ben precisa.

I tratti, quindi, sono frammenti di una personalità che si incastrano fra loro in un modo abbastanza specifico.

Inquadrare il narcisismo non è sempre facile. Di sicuro, però, riconoscerlo all’interno di una relazione è fondamentale.

Nelle prossime righe si vedrà come si comporta un narcisista in amore.

Grandioso e ipervigile

Negli studi psicoanalitici, ci si riferisce al narcisista in due modi. Il classico narcisista grandioso, pomposo, bisognoso di attenzioni e quello introverso, chiuso, ipervigile.

Ci si riferisce soprattutto agli scritti della Psicologia del Sé. Essa ha come capostipite il grande Heinz Kohut.

Il primo caso preso in esame mostra un senso di entitlement ipertrofico e ingiustificato. Il tutto sfocia in arroganza e superbia. Il narcisista grandioso deve stare sempre al centro della scena, deve essere il protagonista in ogni contesto. Non sopporta che qualcun altro si prenda la sua gloria. Mira ad un potere immenso e inverosimile. Non è capace di entrare in empatia con il partner. Il sentimento predominante è l’invidia.

Il narcisista ipervigile o “covert”, invece, superficialmente sembra l’opposto della descrizione precedente. Nasconde, tuttavia, una grandiosità sottile. È sempre dietro le quinte, non si espone mai. La sua attenzione è concentrata sull’altro. C’è una cura maniacale a non sbagliare. Non vuole essere colto in errore. Interpreta il comportamento dell’altro come uno smacco nei suoi confronti. Il sentimento principale è la vergogna.

Tutti questi segnali fanno capire come si comporta un narcisista in amore.

Come difendersi da un narcisista

Un rapporto di coppia con un narcisista è difficile. La relazione è sbilanciata, non c’è un’interdipendenza positiva. Si può creare un rapporto di dipendenza. Non c’è condivisione reale. Non è un rapporto di coppia sano.

È facile sentirsi poco amati da un narcisista grandioso. Ci si può sentire sempre osservati da un ipervigile. Il disagio sarà notevole. Proprio il sesto senso può aiutare le persone a rendersi conto dei problemi della coppia.

Bisogna, quindi, guardare in faccia alla realtà e cogliere i segnali di cui si è parlato.

L’unica strada da percorrere è l’interruzione della relazione malata che si è instaurata. Meglio guardare in faccia la realtà e accettarla. Molti psicologi affermano che il vero narcisista non sa amare.