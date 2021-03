Tante, anzi tantissime le colle oggi a disposizione. Nei supermercati troviamo decine di prodotti. Senza considerare la scelta nei negozi specifici come cartolerie e ferramenta. Ma, bene o male, per quanto comode, sono tutte chimiche. Ecco allora il segreto per creare una colla economica e salutare fai da te in pochi passaggi. Andremo a produrre una colla vinilica casalinga, adatta ai lavoretti del bricolage, che i nostri bambini potranno anche portare a scuola. Senza il pericolo di intossicazione o esposizione a elementi nocivi.

Bastano tre ingredienti per la colla fai da te

Il segreto per creare una colla economica e salutare fai da te conta su soli tre ingredienti, e, tutti naturali:

un paio di bicchieri di acqua;

due cucchiai di aceto di vino bianco;

un bicchiere di amido di mais.

Vediamo come produrre la nostra colla casalinga, in modo pratico, veloce e, perché no, divertente.

Tutti i passaggi per produrre la colla in casa

similmente a una ricetta di cucina, prendiamo due terrine distinte;

nella prima mettiamo due cucchiai di acqua e due di aceto di vino bianco;

nella seconda, invece, l’acqua rimasta e l’amido di mais, ricordandoci di mescolare molto bene e permettere alla miscela di formare un composto vellutato. Come fosse una crema;

versiamo la terrina di acqua e aceto in un pentolino e mettiamo sul fuoco, iniziando a mescolare;

uniamo la crema di amido e acqua;

lasciamo sul fuoco fino all’ebollizione, lasciando poi raffreddare;

versiamo la colla in barattoli dotati di coperchio e lasciamo in frigo per qualche ora prima di cominciare a usare;

la nostra colla durerà diversi giorni e ci darà soddisfazioni nei lavoretti nostri e dei nostri bambini.

