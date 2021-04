Si sa che le donne si preparano ormai per la prova costume che dura tutto l’anno. Ma non solo, ci sono anche molti uomini che preferiscono vedere il proprio fisico più asciutto e meno gonfio. Ed ecco che le ricerche quotidiane su diete ed esercizi da fare ricoprono parte della giornata.

Si provano bibitoni, digiuni, ogni dieta trovata in internet o su una rivista. I risultati non sono sempre quelli sperati e anche quando si raggiungono, raramente si riescono a portare sul lungo termine. Nelle prossime righe il modo per come sgonfiare cosce e gambe a costo zero per una silhouette da fare invidia.

Perché si è gonfi?

I motivi che portano ad essere e sentirsi gonfi sono diversi. Innanzitutto, tutto ciò riguarda l’alimentazione. La quantità e la qualità del cibo che si mangia influiscono molto. Di alimentazione si parla moltissimo e le cause del gonfiore non necessariamente sono legate a questo fattore.

La quantità di acqua che si beve inoltre incide moltissimo. La maggior parte delle persone beve poco durante il giorno, e quando lo fa ingerisce bibite gassate o alcoliche. Il corpo non ha bisogno di questo. Il primo modo per sgonfiarsi, a partire dalla pancia, per poi passare a cosce e gambe è quello di bere di più.

Nonostante i numerosi studi che rivelano la giusta quantità di acqua da bere come linea generale si può adottare il calcolo del 4%. Bere cioè il 4% del proprio peso corporeo. Questo darà al proprio organismo la possibilità di eliminare l’acqua in eccesso depositata in punti del corpo dove non si vorrebbe vedere.

Come sgonfiare cosce e gambe a costo zero per una silhouette da fare invidia

E ora il vero e proprio trucco per sgonfiarsi. Il gonfiore è causato per la maggior parte dal sistema linfatico. Quando la linfa non scorre correttamente ci sono dei ristagni e il corpo non riesce a smaltire i liquidi che si accumulano. Per facilitare questo passaggio molte persone ricorrono al linfodrenaggio.

Un metodo costoso che altro non fa che riportare la giusta circolazione linfatica. Cosa che si può fare comodamente distesi sul letto o sul divano. Stando coricati per quindici minuti al giorno, con le gambe leggermente in alto. Basterà lo spessore di un paio di cuscini. Questa posizione farà tornare regolare la circolazione della linfa, sgonfiando cosce e gambe.