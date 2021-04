In tanti la sera, prima di andare a dormire, amano sorseggiare una tazza di camomilla calda. Gli effetti di questa bevanda sono ben noti. Favorisce il sonno e aiuta a rilassarsi, sia mentalmente che fisiologicamente. Non a caso viene assunta da chi ha problemi di digestione per favorire il rilassamento di organi quali stomaco e intestino. Non da ultimo, non ha neppure effetti collaterali e si da anche ai neonati.

È abbastanza chiaro, dunque, che la camomilla possiede ottime proprietà calmanti. Ma si può fare ed ottenere ancora di più. In questo articolo verranno svelati i due ingredienti in grado di aumentare i benefici di questo infuso che ci rilassa e ci fa dormire bene.

Alloro

Ricco di sali minerali (come calcio, magnesio e potassio), l’alloro è un antiossidante naturale molto conosciuto per le sue proprietà digestive. Aggiungerne un paio di foglie in una tazza da 100 ml di camomilla (1 bustina) aiuta ad intensificare le proprietà digestive dell’infuso stesso.

E non solo. Vediamo nello specifico tutte le proprietà dell’alloro:

a) aiuta la digestione eliminando aria nella pancia e colite;

b) regola il livello di glicemia nel sangue;

c) allevia i classici sintomi da influenza stagionale (tosse e raffreddore);

d) rilassa e contrasta l’insonnia;

e) regola la circolazione sanguigna grazie alla presenza di acido laurico, linoleico e oleico;

f) dona sollievo in caso di dolori mestruali;

g) disintossica il fegato e l’organismo in generale.

Miele

Se l’infuso di camomilla e alloro fosse un po’ amarognolo, niente di meglio che aggiungere un cucchiaino di miele di biancospino. Noto ed apprezzato per il suo effetto rilassante e sedativo, anche il biancospino agisce sul sistema nervoso centrale ed è particolarmente utile in caso di ansia e insonnia.

E non è ancora finita, perché i fiori e le foglie di biancospino sono ricchi di flavonoidi, potenti antiossidanti in grado di combattere l’azione dei radicali liberi. Infine, il biancospino protegge la salute del sistema cardiovascolare regolarizzando i livelli di pressione e di colesterolo.

Ecco svelati i due ingredienti in grado di aumentare i benefici di questo infuso che ci rilassa e ci fa dormire bene, non resta altro da fare che prepararne tutte le sere una bella tazza da sorseggiare prima di coricarsi. Dormiremo sonni tranquilli e ci risveglieremo l’indomani belli riposati!