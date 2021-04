L’umidità in casa è un problema piuttosto diffuso che si concentra in particolari ambienti quali bagno e cucina. In queste stanze, infatti, si tende a creare molto vapore. Questo genera umidità, che a sua volta, a lungo andare, porta alla formazione della tanto temuta muffa.

Non tutti lo sanno, ma la soluzione è davvero molto semplice e alla portata di tutti. Basta sistemare in questi ambienti delle piante specifiche che vivono bene nei climi umidi e che quindi assorbono – attraverso le loro foglie e il terreno – l’eccesso di umidità. È sorprendente il motivo per cui tutti dovremmo tenere in bagno e in cucina queste 4 piante!

Aloe vera

Conosciutissima per le sue proprietà cosmetiche, l’aloe cattura con facilità l’umidità in eccesso e rende più sano l’ambiente in cui la collochiamo.

Non dobbiamo posizionarla alla luce diretta del sole in quanto i suoi raggi brucerebbero le foglie.

Felci

Ricche di foglie color verde brillante, le felci assorbono l’umidità presente in casa e non soffrono in caso di sbalzi di temperatura. Ce ne sono di molte varietà: alcune preferiscono la luce intensa mentre altre quella un po’ meno forte. L’importante è sapere bene le caratteristiche dell’esemplare che si acquista per collocarla nella posizione migliore.

Edera

Grazie al suo effetto “a cascata”, l’edera arreda in maniera davvero scenografica. E, oltre a ciò, ama tantissimo l’umidità e riesce ad assorbire tutta quella che si forma in casa in eccesso. L’ideale è sistemarla su una mensola angolare per creare uno scorcio romantico.

Gerbere

Molto simili a delle grosse margherite, le gerbere hanno colori sgargianti che rallegrano l’ambiente. Inoltre, assorbono l’umidità e allontanano le mosche. Temono il freddo e il gelo.

I rischi di vivere in un ambiente troppo umido

Ora che abbiamo visto che è sorprendente il motivo per cui tutti dovremmo tenere in bagno e in cucina queste 4 piante, vogliamo ricordare che un tasso di umidità troppo elevato non fa bene al nostro organismo. I problemi più diffusi a cui possiamo andare incontro sono:

a) asma;

b) rinite allergica;

c) allergia respiratoria;

d) congiuntivite.