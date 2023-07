Come sfruttare le bucce dell’anguria: non buttarle ma prepara 3 veloci piatti dolci e salati davvero freschi e sfiziosi

Quando cuciniamo e mangiamo, produciamo moltissimi scarti a volte davvero preziosi. Buttarli sarebbe un vero peccato e, anche se non siamo soliti sprecare, spesso ci mancano soltanto delle buone idee per riutilizzarli. Oggi siamo qui per svelarti come usare la buccia di un frutto tra i più amati e consumati di questo periodo: l’anguria.

L’estate è la stagione che ci regala i frutti più succosi e deliziosi. Con l’arrivo del gran caldo è importante mangiare molta frutta e verdura e mantenersi adeguatamente idratati. L’anguria è un frutto succoso, altamente dissetante e ricco di nutrienti. Questo frutto, costituito da oltre il 90% di acqua, è anche una preziosissima fonte di vitamine A e C, di sali minerali e potassio. Inoltre, fornisce pochissime calorie, circa 16 per 100 grammi di prodotto e questo la rende un frutto apprezzato anche da chi segue regimi alimentari controllati.

Una fetta media di anguria pesa circa 400 grammi, ma eliminando la buccia si arriva a circa 270 grammi. Dunque, perché sprecarla, visto che ha proprietà diuretiche ed è anche ricca di fibre e quindi utile alla regolarità intestinale? Scopri insieme a noi come fare.

Come sfruttare le bucce dell’anguria per creare una fresca merenda? Ti conquisterà con la sua freschezza!

Taglia la buccia dell’anguria a cubetti dopo averla lavata per bene. Prepara una bevanda dal sapore fresco e dissetante usando la buccia dell’anguria, fragole, miele, il succo di un limone e qualche cubetto di ghiaccio.

Prendi 2 fette di anguria fresca senza buttare la buccia. Taglia il tutto a cubetti piccoli e trasferiscili in un frullatore. Spremi un limone e aggiungi il suo succo nel frullatore insieme a 250 grammi di fragole. Aggiungi un cucchiaio di miele, i cubetti di ghiaccio e frulla tutto. Versa il frullato in un bicchiere e servilo con una spolverata di zucchero di canna in superficie e qualche fogliolina di menta.

Usa la buccia del cocomero per creare uno snack croccante e gustoso pronto in 5 minuti

Vuoi spezzare la fame? La buccia dell’anguria fritta è uno spuntino davvero buonissimo e veloce da fare. Taglia le bucce a fette sottili e fai scaldare dell’olio di semi in un tegame. In un recipiente, unisci 2 cucchiai di farina 00, un cucchiaio di amido di mais, un pizzico di sale, pepe e acqua frizzante.

Prepara la pastella e passa le fette di buccia al suo interno. Quando l’olio sarà bollente, immergi le bucce. Quando saranno ben dorate, toglile dal tegame e poggiale su un foglio di carta assorbente o per fritti. Gustale ancora calde e ti piaceranno moltissimo!

Cerchi l’abbinamento perfetto per carne e formaggi? Preparalo con la buccia dell’anguria

Come sfruttare le bucce dell’anguria ed evitare inutili sprechi? Prepara una particolarissima mostarda tagliando a pezzetti la scorza. Mettila in un recipiente insieme a mezzo chilo di zucchero, al succo di un limone e a un cucchiaino di zenzero. Lasciala riposare per un giorno intero. Metti il tutto in una casseruola e fai bollire le bucce per 5 minuti.

Lascia riposare il composto per 12 ore e ripeti l’operazione altre due volte facendo bollire le bucce per 10 minuti. A questo punto, il composto sarà ridotto e avrà assunto una colorazione quasi trasparente. Trasferisci la mostarda nei barattoli sterilizzati. Potrai usarla per accompagnare carni come il bollito o l’arrosto oppure qualche formaggio stagionato.