I 6 gusti di gelato con meno calorie, per goderti un cono o una coppetta senza sensi di colpa

Siamo in piena estate. Fa caldissimo e, sicuramente, molti sono già anche in vacanza. Come poter resistere davanti al bancone della gelateria? Per restare in forma non c’è bisogno di rinunciare ad un buon gelato. L’importante è sapere scegliere i gusti meno calorici. Ve ne sono anche di molto golosi. Curiosi di sapere di quali si tratta? Correte a leggere!

L’estate è la stagione dei gelati. Ed è anche la stagione del costume e degli abiti succinti. Ciò che abbiamo appena detto potrebbe sembrare una contraddizione. In effetti, da un paio di mesi a questa parte, non si fa altro che parlare di diete e allenamenti “miracolosi” dell’ultimo minuto per arrivare in forma alla temutissima prova costume. E poi, dopo tanti sacrifici, che si fa? Ci si lascia tentare da una golosa coppa di gelato, magari con l’aggiunta di panna montata?!

Moderazione e buon senso stanno alla base di ogni cosa, anche a tavola. Anche se si è a dieta (eccetto gravi motivi di salute) è possibile ogni tanto concedersi uno sfizio. L’importante è sapere moderare le quantità e, soprattutto, sapere fare le scelte giuste.

I dessert meno calorici

Non tutti i dolci sono bombe caloriche. Un’astuzia è quella di prepararli in casa, così da poter ridurre i quantitativi di grassi e zuccheri e fare sostituzioni strategiche. Golosissima è, ad esempio, la mousse al cioccolato, che si prepara in versione light montando a neve 2 albumi e aggiungendo un cucchiaio colmo di cacao amaro magro.

La ricotta è un alleato strategico per preparare numerosi golosi dessert. Si tratta infatti di un formaggio leggerissimo, da lavorare con ingredienti a piacere (cacao, caffè solubile, marmellata, miele, frutta a pezzi…).

I 6 gusti di gelato con meno calorie

In fatto di dolci, la più grande tentazione estiva sono i gelati. Ve ne sono di tantissimi tipi: confezionati ed artigianali, alle creme ed alla frutta, grandi e piccoli, e, ovviamente, più o meno calorici. Di certo, puntando su un sorbetto alla frutta o su un ghiacciolo, non si sbaglia. Ma se alla cremosità di un gelato vero e proprio non si sa resistere, sarà utile sapere che ci sono alcuni gusti che hanno poche calorie. Scopriamo allora insieme quali sono i 6 gusti di gelato con meno calorie.

Medaglia d’oro al gelato di soia. Apprezzatissimo dai vegani, una coppetta media non arriva a 100 calorie. A seguire, tra i gusti di gelato meno calorici troviamo quelli alla frutta. In primis, limone e fragola, che apportano, rispettivamente, 110 e 130 calorie a coppetta. Molto gustoso e golosamente cremoso è poi il gelato allo yogurt, che apporta 130 calorie. Arricchito con pezzetti di frutta fresca e una spolverata di frutta secca, diventa quasi un pasto, perfetto come sostituto del pranzo quando fa molto caldo.

Buone notizie anche per i più golosi. Una coppetta di gelato al gusto nocciola regala 170 calorie; mentre il particolare pistacchio (che ultimamente va tanto di moda) apporta 180 calorie.

I gusti di gelato più calorici

Se non si vuole piangere sulla bilancia e non ci si vuole far prendere dai sensi di colpa, dimentichiamoci invece dei gusti più calorici e ricchi di grassi. Stiamo parlando di: bacio, cioccolato bianco, cocco, tiramisù, zuppa inglese e zabaione.